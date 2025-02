Europa League Playoffs: Welche Teams kämpfen um das Achtelfinale?

Die Europa League steht vor den Playoffs! Eintracht Frankfurt und andere Top-Teams kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale. Wer sind die möglichen Gegner? Wann finden die Partien statt und wer überträgt live?

Die Europa League nähert sich dem spannenden Endspiel und die Playoffs stehen an. In diesem Jahr wird der Wettbewerb in einem veränderten Modus ausgetragen. Die Ligaphase ist abgeschlossen, und jetzt steht die K.o.-Phase bevor. Die acht besten Teams, die die Gruppenphase mit Erfolg gemeistert haben, sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Sie werden dann in einem Losverfahren mit den Teams aus den Playoffs , die sich in den K.o.-Runden- Playoffs durchsetzen konnten, gematcht.

Eintracht Frankfurt gehört zu den Teams, die auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale warteten. Die SGE ist dabei aber nicht allein, auch Lazio Rom, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Olympiakos Piräus und die Glasgow Rangers haben sich die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase gesichert.Die Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben, müssen in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Die Teams, die auf den Plätzen neun bis 16 der Gruppenphase stehen, spielen gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24. Die Teams, die auf den Plätzen 9 bis 16 stehen, haben dabei das Heimrecht im Rückspiel. Die vier Sieger der Playoffs rücken dann ins Achtelfinale der Europa League auf und sind damit einen Schritt näher an den Titelgewinn.Die UEFA hat die Rechte für die Übertragung der Europa League an RTL vergeben. Pro Spieltag wird vermutlich eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV gezeigt, die restlichen Spiele laufen beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Liveticker zu den Begegnungen findet ihr auf der RTL-Website. Die Europa League ist ein spannender und hochkarätiger Fußballwettbewerb, bei dem die besten Teams Europas um den Titel kämpfen. Das Finale der Europa League wird in diesem Jahr im portugiesischen Sevilla ausgetragen





