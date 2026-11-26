Mit einer abgezockten Vorstellung hat Bayer Leverkusen im Europa-League-Spiel bei Dinamo Zagreb überhaupt nichts anbrennen lassen.

Mit einer abgezockten Vorstellung hat Bayer Leverkusen im Europa-League-Spiel bei Dinamo Zagreb überhaupt nichts anbrennen lassen - und profitierte dabei von einer frühen Führung, bei der die Gastgeber kräftig mithalfen.

Das Team von Trainer Carles Martinez setzte sich bei Kroatiens Rekordmeister am Donnerstagabend mit 2:0 durch und feierte den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. Nur gegen Olympique Marseille hatte Leverkusen zuletzt verloren. Malik Tillman nach einem Dinamo-Schnitzer und Jarell Quansah nach einer schönen Kombination schossen in der ersten Halbzeit den Sieg für Leverkusen heraus. In der Tabelle rückte Leverkusen vorerst auf Platz zwei vor und festigte mit nun zwölf Punkten einen Platz unter den ersten Acht, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde. Nach dem 4:0-Erfolg gegen den SC Paderborn in der Bundesliga änderte Leverkusens Trainer Martinez seine Startelf auf vier Positionen.

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Edmond Tapsoba, Equi Fernandez, Nathan Tella und Afonso Moreira rotierten auf die Bank, für sie liefen Facundo Medina, Robert Andrich, Moussa Diaby und Ibrahim Maza auf. Zu Beginn war Zagreb das aktivere Team, doch ein Flachschuss von Lukas Kačavenda bereitete Bayer-Keeper Mark Flekken keine Probleme. Leverkusen ging dagegen mit Hilfe der Gastgeber mit seiner ersten Chance in Führung.