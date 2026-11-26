Die Europa League Partie zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Beer-Sheva wurde in Batumi abgebrochen. Krawalle um eine Palästina-Flagge führten zu Polizeieinsätzen und Spielunterbrechung.

Die Europa League Partie zwischen Besiktas Istanbul und dem israelischen Verein Hapoel Beer-Sheva musste in der 34. Minute unterbrochen werden. Grund waren schwere Krawalle auf den Tribünen in Batumi, Georgien. Das Spiel konnte erst rund vierzig Minuten später mit einem neuen Anpfiff fortgesetzt werden.

Auslöser war eine Palästina-Flagge

Die Unruhen wurden durch eine Palästina-Flagge ausgelöst, die von zwei Fans von Besiktas gehalten wurde. Videos in sozialen Medien zeigen, wie die georgische Polizei die Fahne beschlagnahmte. Daraufhin eskalierte die Lage auf der Tribüne. Fans von Besiktas warfen Stühle in Richtung der Sicherheitskräfte.

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Die Einsatzkräfte reagierten auf die Aggressionen mit Pfefferspray. Die Situation geriet außer Kontrolle, was zur direkten Unterbrechung des Spiels führte. Die Fans zeigten bereits vor dem Spiel Solidarität mit Palästina. In Batumi zogen sie mit einem Transparent, das "Widerstand gegen die Besatzung - Freiheit für Palästina" zeigte.

Spielort Batumi wegen Sicherheitslage

Das Spiel fand in Georgien statt, da eine Austragung in der Türkei als problematisch gilt. Israelische Vereine tragen ihre Heimspiele in internationalen Wettbewerben oft im Ausland aus. Häufig dient Ungarn als neutraler Spielort für diese Begegnungen. Die Sicherheitslage spielte bei der Wahl des Ortes eine entscheidende Rolle.

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Türkische Vereine wehren sich gegen diese Regelung. Trabzonspor erklärte, dass sie das Recht nicht akzeptieren, Heimspiele im eigenen Land vor den eigenen Fans austragen zu dürfen. Die Solidarität unter türkischen Klubs ist in dieser Frage groß. Viele Vereine aus der türkischen Hauptstadt unterstützen diese Haltung.

Schwere Eskalation auf den Rängen

Durch das Vorgehen der Polizei entstand eine hohe Spannung. Die Fans von Besiktas gerieten in Konflikt mit den Sicherheitskräften. Stühle wurden als Projektil verwendet. Das Pfefferspray diente der Kontrolle der Situation. Das Spiel musste pausieren, bis die Ruhe wiederhergestellt war. Die Fortsetzung erfolgte nach einer Viertelstunde Pause.