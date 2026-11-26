Europa-League-Spiel wird wegen heftiger Randale lange unterbrochen
Aus Sicherheitsbedenken wird die Partie von Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva in Georgien ausgetragen. Es kracht dennoch. Ausschreitungen auf den Rängen sorgen für eine lange Unterbrechung.
Auf den Rängen krachte es gewaltig. Aus Sicherheitsbedenken wird die Partie von Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva in Georgien ausgetragen. Es kracht dennoch. Ausschreitungen auf den Rängen sorgen für eine lange Unterbrechung.
Das Europa-League-Spiel von Besiktas Istanbul mit dem deutschen Torwart Alexander Nübel musste wegen schwerer Ausschreitungen auf den Rängen lange unterbrochen werden. Die Partie gegen Hapoel Beer-Sheva aus Israel war wegen Sicherheitsbedenken aufgrund des Gaza-Kriegs im georgischen Batumi am Abend angepfiffen worden. Dennoch kam es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu schweren Ausschreitungen auf den Rängen. Insgesamt rund 40 Minuten musste die Partie in der ersten Halbzeit nach etwa 25 Minuten Spielzeit unterbrochen werden.
Auf den Rängen war es zu heftigen Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Ein Fan soll gestürzt und mit einer Trage weggebracht worden sein. Die Spieler von Besiktas sollen versucht haben, die Fans zu beruhigen. Im Bereich der Gäste-Zuschauer soll ein Plakat gezeigt worden sein mit der Aufschrift "Freiheit für Palästina".
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