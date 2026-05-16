Europa League statt Champions League: Leverkusener Torjäger Schick und Torhüter Tangvik glänzen, Trainer Hjulmand verlässt den Club

HSV-Torhüter Sander Tangvik und Mittelfeldspieler Fabio Vieira haben in der Europa League gegen den FC Augsburg überzeugt. Torjäger Patrick Schick hat zudem einen Elfmeter verwandelt. Trainer Kasper Hjulmand verlässt den Club nach nur neun Monaten. Nachfolgekandidaten für den Trainerposten sind Oliver Glasner, Filipe Luís und Míchel. Erster Neuzugang soll Rückkehrer Kerim Alajbegovic werden.

Europa League statt Champions League . Torjäger Patrick Schick (16 Treffer) verballert zudem einen Elfer. Hauptdarsteller des Spiels sind HSV - Torhüter Sander Tangvik (23), Mittelfeld-Trickser Fabio Vieira (25) und Nicolai Remberg (25).

Norwegen-Keeper Tangvik bringt die Leverkusener bei seinem überraschenden Bundesliga-Debut zur Verzweiflung. Seine größte Tat: Nach 24 Minuten hält er einen Schick-Elfer. Vieira (54. ) trifft mit links im Stil von Leverkusens Grimaldo traumhaft zur Führung.

Remberg fälscht einen Quansah-Kopfball ins eigene Tor ab (78. ). Verspielt wurde die Champions League bereits letzte Woche beim 1:3 in Stuttgart. Nicht umsonst stellte Kapitän Robert Andrich (31) anschließend die Charakterfrage („Gerade in den schwierigen Situationen haben wir zu wenig Leute, die zusammenstehen“).

Das Spiel gegen den HSV war ein Sinnbild der gesamten Saison. Trainer Kasper Hjulmand (54) muss nach nur neun Monaten gehen. Der Dänen-Coach, der im vergangenen September nach dem Zehn-Wochen-Debakel von Erik ten Hag (56) übernahm, wird Leverkusen trotz Vertrags bis 2027 verlassen müssen. Nach dem Spiel wird er trotz der enttäuschenden Saison mit „Hjulmand“-Sprechchören verabschiedet.

Nachfolgekandidaten sind u.a. Oliver Glasner (51/verlässt Crystal Palace), Filipe Luís (40/vereinslos) und der Spanier Míchel (50/FC Girona). Der Brasilianer Filipe Luís ist seit seiner überraschenden Entlassung bei Flamengo Rio de Janeiro auf dem Markt. Míchel, dessen Vertrag beim FC Girona ausläuft, soll dagegen kurz vor der Unterschrift bei Ajax Amsterdam stehen. Erster Neuzugang soll Rückkehrer Kerim Alajbegovic (18/Salzburg) werden, an dem auch die Italien-Klubs AS Rom und Neapel dran sind.

Der HSV geht mit breiter Brust und dem Klassenherhalt aus der Saison. Weh tut den Fans dagegen der Abschied von Vieira und Abwehr-Chef Luka Vuskovic (19). Vieira muss nach seiner Leihe zurück zum FC Arsenal, dem HSV fehlt die Kohle für 22 Mio festgeschriebene Kaufoption. Noch ist offen, ob es eine Alternativlösung geben könnte. Vuskovic kehrt zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur zurück





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