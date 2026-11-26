Schwere Ausschreitungen in Georgien unterbrechen die Europa-League-Partie zwischen Hapoel Beer-Sheva und Besiktas Istanbul. Der türkische Verband verurteilt das Vorgehen der Polizei scharf.

Die Europa-League-Begegnung zwischen Hapoel Beer-Sheva und Besiktas Istanbul wurde durch heftige Ausschreitungen auf den Tribünen abrupt unterbrochen. Das Match in Georgien stand für rund 40 Minuten still, nachdem sich die Lage zwischen Sicherheitskräften und türkischen Fans eskaliert war. Der türkische Fußballverband reagierte umgehend mit einer scharfen Verurteilung.

Direkter Auslöser der Gewalt in Georgien

Die Unruhen setzten ungefähr 30 Minuten nach dem Anpfiff ein. Als unmittelbarer Auslöser galt laut Berichten die Beschlagnahme einer Palästina-Flagge durch die georgische Polizei. Dieser Vorfall führte zu einer direkten Konfrontation, bei der Besiktas-Anhänger auf die Ordnungskräfte einprügelten. Stühle wurden in Richtung der Polizisten geworfen, welche ihrerseits mit Pfefferspray reagierten.

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Polizeieinsatz und Verletzung eines Fans

Die Eskalation hatte schwere körperliche Folgen für die Beteiligten. Ein Fan musste auf einer Trage vom Platz abtransportiert werden, was den Ernst der Lage unterstrich. Die Polizei versuchte durch den Einsatz von Pfefferspray die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen, doch die Gewalt zwischen der Menge und den Sicherheitskräften hielt an. Die Partie musste daraufhin für einen Zeitraum von circa 40 Minuten unterbrochen werden.

Scharfe Kritik des Türkischen Fußballverbands

Die Reaktion des Türkischen Fußballverbands fiel deutlich aus. In einer offiziellen Stellungnahme verurteilte der Verband das Verhalten und das Vorgehen der Behörden gegen die Besiktas-Anhänger auf das Schärfste. Man sprach von einem inakzeptablen Verhalten, das nicht nur innerhalb des Stadions, sondern auch vor und außerhalb des Geländes stattgefunden hatte. Der Verband legte den Fokus auf die unproportionale Reaktion der Sicherheitskräfte.

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Politische Spannungen vor dem Spielbeginn

Die tensen Verhältnisse zeigten sich bereits deutlich vor dem eigentlichen Spielstart. Pro-palästinensische Transparente wurden von Besiktas-Anhängern durch die georgische Schwarzmeerstadt getragen. Die emotionale Aufladung wirkte sich auch auf die sportlichen Rituale aus. Die Spieler von Besiktas Istanbul verzichteten vor dem Anpfiff auf den üblichen Handschlag mit ihren israelischen Gegnern von Hapoel Beer-Sheva.

Folgen und nächste Schritte im Sportbetrieb

Die Unterbrechung des Spiels wirft Fragen zur Sicherheit bei internationalen Fußballveranstaltungen auf. Die genaue Fortsetzung der Partie hängt von den weiteren Ermittlungen und der Einschätzung der Stadionbehörden ab. Der Fall dokumentiert die politischen Spannungen, die sich zunehmend auf den europäischen Sport auswirken. Die Verantwortlichen werden nun prüfen, wie solche Vorfälle in der Zukunft verhindert werden können.