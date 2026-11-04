Europa League: TSG Hoffenheim gegen Titelverteidiger Crystal Palace in London

TSG Hoffenheim trifft in der Europa League am Donnerstag auf Crystal Palace. Die Eagles sind als Conference-League-Sieger favorisiert, leiden aber in der Premier League unter Abstiegsangst.

Die TSG Hoffenheim reist am Donnerstag, dem 05. November, ab 18:45 Uhr live im Audiostream zum Premier-League-Verein Crystal Palace in die deutsche Europa League. Das Cruciale Duell im Selhurst Park markiert den Auftakt im direkten Vergleich der beiden Teams, die jeweils mit schwachen Startserien in die Saison gegangen sind. Für die Kraichgauer bedeutet der Ausflug nach Südlondon die Herausforderung gegen einen europäischen Titelverteidiger, während die Gastgeber unter enormem Druck stehen.

Palace als Conference-League-Champion

Crystal Palace tritt als Titelverteidiger der UEFA Conference League in diesem Wettbewerb an, nachdem der Verein in der Vorsaison den Titel errungen hatte. Der Erfolg wurde durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Rayo Vallecano erzielt. Die Teilnahme an der höherwertigen Europa League war jedoch das Ergebnis einer kuriosen Umdeutung der Qualifikationsregeln. Der englische Pokalsieger wurde ursprünglich für die Europa League qualifiziert, musste aber auf Anweisung der UEFA absteigen.

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Grund für diese Versetzung war der spanische Verein Olympique Lyon, der sich ebenfalls über die französische Liga qualifizierte. Beide Klubs gehören zum Multi-Club-Netzwerk des US-Investors John Textor. Da die UEFA vorschreibt, dass bei gleichem Eigentümer nur ein Team pro Wettbewerb starten darf, erhielt Lyon den Vorzug. Crystal Palace profitierte in der Folge davon, die Conference League zu gewinnen, und sicherte sich so den Titel, auch wenn ein Sieg in der Europa League fraglich gewesen wäre.

Trainerwechsel und interne Krise

Die aktuelle Situation bei Crystal Palace wird maßgeblich vom Trainer Pierre Sage geprägt, der im Sommer die Nachfolge von Oliver Glasner antrat. Unter dem Österreicher Glasner gewann der Verein die Conference League und den FA Cup im Jahr 2025. Glasner verließ den Klub jedoch im Sommer zugunsten von Nottingham Forest und hinterließ Sage ein komplexes Erbe. Der Franzose hat in seinen ersten Spielen der laufenden Europa League-Saison vier Punkte aus drei Partien gesammelt.

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Ein besonderer Umstand prägt die aktuelle Konstellation: Palace verlor eines der ersten Europa-League-Spiele exakt gegen den späteren Gegner der TSG Hoffenheim, Olympique Lyon. Dies setzt der kuriosen Verbindung zwischen den Vereinen eine weitere Komponente hinzu. Während die europäische Mission unter Sage noch verhältnismäßig solide läuft, befindet sich die Mannschaft in der Premier League in einer tiefen Krise. Nach neun Spielen steht der Verein mit lediglich sieben Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Schwache Defensive und fehlende Offensivkraft

Die Defensivprobleme bei Crystal Palace sind extrem. Mit 21 Gegentoren verbuchen die Eagles den schlechtesten Wert der gesamten Premier League. Kapitän und englischer Nationaltorwart Dean Henderson kann die Situation in der Liga nicht allein wenden. Für die Europa League steht zudem Walter Benitez zwischen den Pfosten. Vor den Toren setzt Trainer Sage auf eine Dreierkette, angeführt von der Chelsea-Leihgabe Axel Disasi, die jedoch bisher keine abschließende Sicherheit bietet.

Auch in der Offensive fehlen klare Strukturen. Der Top-Torschütze mit zwei Toren ist der Linksverteidiger Tyrick Mitchell, was die mangelnde Kreativität in der Spitze unterstreicht. Die meisten Scorerpunkte mit vier Einheiten sammelte der Ex-Frankfurter Daichi Kamada. Zu den etablierten Akteuren aus der Conference-League-Ära zählen zudem Jean-Philippe Mateta und Yeremy Pino. Mateta erzielte das entscheidende Tor im Final-Finale, fehlt aber aktuell verletzungsbedingt.

TSG Hoffenheim muss Top-Akteure stoppen

Der französische WM-Fahrer Mateta hatte sich in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger entwickelt, musste die neue Saison jedoch mit einer Oberschenkelverletzung pausieren. Erst Mitte Oktober kehrte er zurück und verfügt aktuell über ein Tor in der Europa League. Im Gegensatz dazu traf der Linksaußen Yeremy Pino in jedem bisherigen Europa-League-Spiel. Die Abwehr der TSG Hoffenheim muss es daher vor allem schaffen, diese beiden Spieler effektiv zu markieren und zu isolieren.

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Auswirkungen auf die Gruppenphase

Beide Teams haben die Qualität, in der Europa League eine zentrale Rolle zu spielen, nutzen diese aber noch nicht konsequent. Vor dem Spieltag stehen Hoffenheim und Crystal Palace bei jeweils vier Punkten. Die 0:2-Niederlagen am vergangenen Wochenende in der Liga zeigen die aktuelle Fragilität beider Kader. Das Duell im Londoner Stadtteil Selhurst ist daher ein entscheidendes Bindeglied für die weitere Entwicklung.

Die TSG Hoffenheim muss als Außenseiter auftreten, da Palace historisch gesehen in der Premier League selten in die obere Tabellenhälfte vorstieß. Der Verein stieg 2013 in die Top-Liga auf, schaffte den Sprung nach oben jedoch nie. Trotz der sportlichen Turbulenzen in England bleibt Crystal Palace ein gefürchteter Gegner im europäischen Wettbewerb. Ein Unentschieden oder Sieg für die TSG wäre ein klarer statement, während Palace den Druck auf die Tabellenführung erhöhen könnte. Die Konzentration liegt nun vollständig auf der Partie im Selhurst Park, wo historische Trophäen auf aktuelle Liga-Krisen treffen.