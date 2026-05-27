Europa leidet unter gigantischer Hitzekuppel: Temperaturen an der 40-Grad-Marke, Waldbrände und Todesfälle

Die Hitzewelle, die wie eine Glocke über Europa liegt und derzeit für die hochsommerlichen Temperaturen sorgt, ist durch heiße Luftmassen verursacht, die aus Nordafrika zu uns strömen. In Spanien prognostiziert die staatliche Wetteragentur AEMET bis Donnerstag Höchstwerte von 39 bis 40 Grad im Schatten für das Guadalquivir-Tal in Andalusien und die Region Extremadura in Westspanien. In dem spanischen Brión (Galicien) starb ein zweijähriges Mädchen, weil sie dem Vater in die Krippe bringen wollte, vergaß sie jedoch nach einem Telefonanruf auf dem Rücksitz und ging arbeiten. Das Fahrzeug stand über Stunden in der Sonne. Das völlig dehydrierte Kind sei zwar noch in das medizinische Zentrum von Bertamiráns gebracht worden, aber zu spät! Es konnte nicht mehr gerettet werden.

Europa leidet unter einer gigantischen Hitzekuppel . In Spanien erreichen Temperaturen bereits 40 Grad, in Deutschland kletterte das Thermometer in den vergangenen Tagen auf über 30 Grad.

Frankreich hat gestern in acht Verwaltungsbezirken die Warnstufe Orange ausgerufen, die dritthöchste von insgesamt vier Stufen im französischen Warnsystem. Darunter sind "mindestens fünf Fälle von Ertrinken". In Italien, Tschechien, Polen, Spanien, Portugal, Serbien, Belgien, Luxemburg und Teilen von Österreich werden Bürger aufgefordert, sich vor der Hitze zu schützen und vor allem ausreichend zu trinken.

Die Hitzewelle, die wie eine Glocke über Europa liegt und derzeit für die hochsommerlichen Temperaturen sorgt, ist durch heiße Luftmassen verursacht, die aus Nordafrika zu uns strömen. In Spanien prognostiziert die staatliche Wetteragentur AEMET bis Donnerstag Höchstwerte von 39 bis 40 Grad im Schatten für das Guadalquivir-Tal in Andalusien und die Region Extremadura in Westspanien.

In dem spanischen Brión (Galicien) starb ein zweijähriges Mädchen, weil sie dem Vater in die Krippe bringen wollte, vergaß sie jedoch nach einem Telefonanruf auf dem Rücksitz und ging arbeiten. Das Fahrzeug stand über Stunden in der Sonne. Das völlig dehydrierte Kind sei zwar noch in das medizinische Zentrum von Bertamiráns gebracht worden, aber zu spät! Es konnte nicht mehr gerettet werden.

Der rasante Temperaturanstieg in den letzten Tagen sei ein Problem, da unser Körper sich noch nicht an die angepasste Temperatur gewöhnt hat. Auch die Gefahr von Waldbränden steigt. Im spanischen Nationalpark Doñana in Andalusien wurden mindestens 300 Hektar Pinien- und Buschwald zerstört. Die Regionalregierung vermutet derzeit Brandstiftung, da mehrere Brandherde nahezu gleichzeitig entstanden seien.

Vor allem Grasflächen könnten schnell Feuer fangen, beispielsweise durch unachtsam weggeworfene Kippen. Die Sonne sticht weiterhin vom Himmel





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