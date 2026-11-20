Der Europa-Park in Rust erhöht ab März 2027 die Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder. Familien müssen mit Kosten von bis zu 307 Euro rechnen.

Der Europa-Park in Rust erhöht die Preise für den Besuch ab März 2027 erneut. Sowohl Erwachsene als auch Kinder müssen mit höheren Kosten rechnen.

Die neuen Tarife gelten für die Sommersaison ab dem 20. März 2027. Das Parken wird ebenfalls teurer.

Also read Glastonbury 2027 Lineup: Harry Styles, Billie Eilish und Cher als Headliner bestätigt

Neue Ticket-Preise für Erwachsene und Kinder

Erwachsene ab zwölf Jahren zahlen künftig zwischen 70 und 79,50 Euro für ein Tagesticket. Bislang lag der Preis bei 67 bis 76 Euro. Der Anstieg beträgt bis zu 3,50 Euro. Das Parken wird ab dem 20. März 2027 zwölf Euro kosten. Bisher waren es zehn Euro.

Familien müssen mehr einplanen. Für Kinder zwischen vier und elf Jahren werden künftig 59 bis 68 Euro fällig. Bislang kosteten die Tickets 56,50 bis 65 Euro. Senioren ab 60 Jahren zahlen ebenfalls den neuen Tarif.

Advertisement

Kosten für Familien steigen deutlich an

Für eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern können allein die Eintrittspreise an einem teuren Tag 295 Euro kosten. Kommt das Parkticket dazu, sind 307 Euro weg. Diese Summe wird bezahlt, bevor Essen, Getränke oder Souvenirs bezahlt sind.

Der Freizeitpark nutzt ein dynamisches Preismodell. Wie viel ein Tagesticket kostet, hängt unter anderem vom Besuchstag und Zeitraum ab. Der Europa-Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows.

Beschäftigte und Besucher reagieren auf Preiserhöhung

Der Europa-Park gilt weltweit als einer der besten Freizeitparks. Er feierte 2025 sein 50-jähriges Bestehen. Der Park liegt nahe Freiburg.

Nach der vorübergehenden Winterpause startet der Europa-Park am 20. März 2027 in die neue Sommersaison. Noch läuft die Saison 2026. Die Preisanpassung betrifft alle Besuchertage. Die Kosten steigen für alle Besuchergruppen.