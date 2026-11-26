Alle Ergebnisse und Infos zu den heutigen Partien von Bayer 04 Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg in der Europa und Conference League.

Drei deutsche Bundesligisten bestreiten heute internationale Einsätze in den europäischen Pokalwettbewerben. Während Bayer 04 Leverkusen und die TSG Hoffenheim in der Europa League auflaufen, tritt der SC Freiburg am Abend in der Conference League an. Die Leistung der drei Klubs im internationalen Vergleich zeigt unterschiedliche Verläufe, wobei insbesondere die Tabellenpositionen und die aktuelle Form der Teams einen detaillierten Blick auf die Chancen und Risiken der jeweiligen Partien erlauben.

Europapokal-Status der deutschen Vertreter

Bayer 04 Leverkusen führt die deutschen Teilnehmer an und befindet sich mit neun erspielten Punkten auf dem siebten Rang der Tabelle. Das Team unter der Leitung von trainer hat in vier Spielen drei Siege erzielen können. Die aktuelle Bilanz der Werkself wurde jedoch zuletzt durch die erste internationale Niederlage der Saison getrübt, als das Team mit 0:1 gegen Olympique Marseille verlor. Dieser Rückstand muss nun gegen den nächsten Gegner wettgemacht werden, um die positive Entwicklung in der Gruppenphase fortzusetzen.

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Bei der TSG Hoffenheim sieht die Lage in der Europa League durchwachsener aus. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen OFI Kreta (0:2) und Besiktas Istanbul (2:3) folgte ein Sieg gegen Olympique Lyon (3:0) sowie ein Unentschieden gegen Crystal Palace (1:1). Mit aktuell vier Punkten liegt die TSG auf Rang 23 der Tabelle. Diese Position macht den Druck auf die Hoppengräber in den verbleibenden Spielen erheblich größer, da nur die oberen Plätze für die Weiterreise qualifizieren.

Der SC Freiburg hat sich in der Conference League bisher positiver geschlagen. Das Team holte in zwei von drei Partien sechs Punkte, darunter Siege gegen FK Jablonec (3:2) und Trabzonspor (1:0). Lediglich gegen den AS Monaco musste man sich geschlagen geben (0:3). Am vierten Spieltag trifft der aktuell 14. der Tabelle nun auf Twente Enschede, das in dieser internationalen Saison noch ungeschlagen ist und mit neun Punkten auf Rang drei der Tabelle liegt. Diese Begegnung verspricht ein spannendes Duell zwischen einem starken Gast und dem haushohen Favoriten zu werden.

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Live-Übertragungen im deutschen Fernsehen

Fußballfans haben heute die Möglichkeit, die Spiele der deutschen Vereine im Free-TV zu verfolgen. Die Conference-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede wird bei RTL gezeigt. Die Übertragung der Begegnung startet um 20:15 Uhr, der eigentliche Anpfiff ist für 21 Uhr geplant. Dies ermöglicht einem breiten Publikum den kostenlosen Zugang zu diesem europäischen Pflichtspiel.

Andere Partien der Europa und Conference League, darunter die Auftritte von Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim, werden bei Sky und den Streamingdiensten WOW sowie RTL+ gezeigt. Diese Übertragungen sind kostenpflichtig, bieten jedoch die Möglichkeit, auch die Spiele der anderen deutschen Vertreter live zu verfolgen. Die unterschiedlichen Übertragungsrechte spiegeln die kommerzielle Struktur der europäischen Pokalwettbewerbe wider, die zunehmend auf Pay-TV-Modelle setzt.

Für die Verfolger der TSG Hoffenheim in der Tabelle wird die Situation immer kritischer. Da das Team nur über vier Punkte verfügt, ist jeder weitere Punktgewinn in den verbleibenden Gruppenspielen existenziell für die Qualifikation. Die Konkurrenz in der Gruppe zeigt sich von ihrer stärksten Seite, was die Aufgabe der deutschen Mannschaft erschwert. Trainer und Team müssen hier voll konzentriert auftraten, um noch in die Runde der letzten 32 einzuziehen.

Auswirkungen auf die Gruppenkonstellation

Die heutigen Ergebnisse werden die aktuellen Tabellenstände deutlich beeinflussen. Für Bayer 04 Leverkusen ist ein Sieg notwendig, um den Anschluss an die Spitzenteams in der Europa League nicht zu verlieren. Ein weiterer Rückschlag könnte die Chancen auf das Achtelfinale drastisch reduzieren. Die Werkself muss daher von Beginn an aggressiv und effizient auftreten, um die bereits eingestaubte Niederlage gegen Marseille zu vergessen.

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Im Conference League Duell zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede steht viel auf dem Spiel. Twente bringt als einziges ungeschlagenes Team der Runde mit neun Punkten eine enorme Moral und Tabellenführung mit. Für Freiburg bedeutet eine Niederlage, dass die Qualifikation für die nächste Runde fast unmöglich wird. Der Heimvorteil bei RTL Übertragungen sollte jedoch als zusätzlicher Motivationsfaktor genutzt werden, um die Favoritenrolle des Gegners zu brechen.

Die Performance der deutschen Klubs heute Abend wird auch Auswirkungen auf die Bewertung der Bundesliga im europäischen Vergleich haben. Starke Ergebnisse für mehrere Vereine würden die Position der deutschen Liga stärken, während Misserfolge, insbesondere von Hoffenheim, zu Fragen nach der internationalen Tauglichkeit führen könnten. Die Medien und Fans werden die Spiele kritisch begleiten und die Leistungen der einzelnen Teams im europäischen Kontext analysieren.