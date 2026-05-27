Europa unter recordhoher Hitzekuppel - Tragödien, Waldbrände und Gesundheitswarnungen

Eine beispiellose Hitzewelle legt Europa unter eine massive Wärmekuppel. In Spanien erreichen die Temperaturen fast 40 °C, in Deutschland über 30 °C. Frankreich ruft Warnstufe Orange aus, während mehrere Länder zu Schutzmaßnahmen aufrufen. Ein tragischer Todesfall in Galicien, massive Waldbrandflächen in Doñana und Expertenwarnungen verdeutlichen die Dringlichkeit.

Europa befindet sich derzeit unter einer beispiellosen Hitzekuppel, die das Kontinentale erschüttert und zu extremen Temperaturwerten führt. In Spanien erreichen die Messwerte bereits die Schwelle von vierzig Grad, während in Deutschland die Thermometer in den letzten Tagen deutlich über dreißig Grad kletterten.

Frankreich hat in acht seiner Verwaltungsbezirke die Warnstufe Orange aktiviert - die zweithöchste von vier Stufen im nationalen Warnsystem - und warnt die Bevölkerung vor den Folgen der anhaltenden Hitze. Die Behörden verzeichnen mindestens fünf Fälle von Ertrinken, die unmittelbar mit den hohen Temperaturen in Verbindung gebracht werden.

In Italien, Tschechien, Polen, Spanien, Portugal, Serbien, Belgien, Luxemburg und in Teilen von Österreich erhalten die Bürger klare Aufrufe, sich vor der Hitze zu schützen, ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Die Ursache dieser großflächigen Hitzewelle liegt in heißen Luftmassen, die aus Nordafrika nach Europa strömen und eine Art Klimaglocke über den Kontinent legen. Diese Luftströmungen verhindern die Abkühlung und lassen die Temperaturen für mehrere Tage auf rekordverdächtigem Niveau verharren.

Die spanische Wetterbehörde AEMET prognostiziert für das Guadalquivir-Tal in Andalusien sowie für die Region Extremadura an der portugiesischen Grenze Höchstwerte von 39 bis 40 Grad im Schatten bis Donnerstag. Diese extremen Werte haben bereits tragische Folgen. In der galicischen Stadt Brión kam ein zweijähriges Mädchen an den Folgen von Dehydratation ums Leben. Der Vater hatte das Kind nach einem Telefonat vergessen, während das Auto über Stunden in der prallen Sonne stand.

Obwohl das Kind anschließend ins medizinische Zentrum von Bertamiráns gebracht wurde, war es bereits zu spät, um es zu retten. Dieser Vorfall verdeutlicht die Gefahr, die von unzureichender Aufmerksamkeit und mangelnder Vorbereitung auf die extreme Hitze ausgeht. Klimatologe Dr. Karsten Brandt, der für das Nachrichtenmagazin BILD spricht, warnt eindringlich vor den gesundheitlichen Konsequenzen des rasanten Temperaturanstiegs.

"Der Körper ist noch nicht vollständig akklimatisiert, wir unterschätzen häufig die Intensität der Sonnenstrahlung und verhalten uns leichtsinnig", erklärt er. Er empfiehlt, besonders an den kommenden Wochenendtagen, an denen die Schwüle zusätzlich belastet, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Schatten zu achten. Neben den gesundheitlichen Risiken steigt auch das Risiko von Waldbränden. Im spanischen Nationalpark Doñana in Andalusien wurden bereits mindestens 300 Hektar Pinien- und Buschwald zerstört.

Die Regionalregierung vermutet Brandstiftung, da mehrere Brandherde nahezu gleichzeitig entstanden. Besonders gefährdet sind offene Grünflächen, die durch achtlos weggeworfene Zigaretten leicht entzündet werden können. Die Sonne bleibt weiterhin unbarmherzig am Himmel, und die Behörden appellieren eindringlich an die Bevölkerung, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um weitere Opfer und Schäden zu verhindern





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitzewelle Temperaturrekorde Waldbrand Gesundheitsgefahr Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aktien Europa: Kursgewinne wegen neuer Hoffnung auf Ende des Iran-KriegsPARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg stützt am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald

Read more »

Europa unter Hitzeglocke – Sieben Tote in FrankreichParis/London/Madrid/Offenbach - Die frühe Hitzewelle in Teilen Europas sorgt für Rekordtemperaturen, Warnungen und erste Todesfälle. In Frankreich kamen

Read more »

Europa unter der Hitzeglocke: Historische Extremwerte im MaiDerzeit wird Westeuropa von einer außergewöhnlichen Hitzewelle erfasst. Vielerorts wurden bereits neue Temperaturrekorde verzeichnet. In Frankreich kam es bereits zu Hitzetoten.

Read more »

Deutschland schwitzt unter der Hitzekuppel: Sommer geht weiter mit HitzeDeutschland ist derzeit von einer Hitzekuppel umgeben. Ein Hoch aus Afrika sorgt für extreme Hitze. Zahlreiche Wetterstationen meldeten neue Mai-Tagesrekorde. Der Sommer geht weiter mit Temperaturen wie im Juli und August.

Read more »