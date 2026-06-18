Europa verzeichnet stärkstes Wachstum bei Elektrofahrzeug-Verkäufen

Europa verzeichnet im Mai 2026 das stärkste Wachstum bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen. Der Absatz stieg gegenüber dem Vormonat um 2 Prozent und gegenüber dem Vorjahresmonat um 23 Prozent. Die kumulierten Verkäufe von Januar bis Mai 2026 erreichten 7,5 Millionen Fahrzeuge (+ 0,9 %).

Europa verzeichnet im Mai 2026 laut den Analysten von Benchmark Mineral Intelligence das stärkste Wachstum der großen Regionen bei den Verkäufe n von Elektrofahrzeuge n. Der Absatz stieg gegenüber dem Vormonat um 2 Prozent und gegenüber dem Vorjahresmonat um 23 Prozent.

Im Vergleich der Zeiträume Januar bis Mai 2026 und Januar bis Mai 2025 ergibt sich ein Plus von 26 Prozent. 0,42 Millionen Elektrofahrzeuge wurden verkauft, seit Jahresbeginn summieren sich die Verkäufe auf 2 Millionen Fahrzeuge. Weltweit wurden im Mai insgesamt 1,8 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft. Die Verkäufe lagen damit 3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und 7 Prozent über dem Vormonat. Die kumulierten Verkäufe von Januar bis Mai 2026 erreichten 7,5 Millionen Fahrzeuge (+ 0,9 %).

In Europa nimmt dabei der Anteil der in China produzierten Elektrofahrzeuge an den Verkäufen laut der Analyse zu. Im Jahr 2025 entfielen demnach 19 Prozent der in Europa verkauften Elektrofahrzeuge auf chinesische Produktion. Im Jahr 2026 ist dieser Anteil weiter gestiegen. Im Vereinigten Königreich stammen 32 Prozent der seit Jahresbeginn verkauften E-Fahrzeuge aus China, in Deutschland 14 Prozent und in Frankreich 10 Prozent.

Bleiben die Elektrofahrzeug-Verkäufe schwach. Im Mai 2026 lagen sie 26 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Im Vergleich der Zeiträume Januar bis Mai 2026 und Januar bis Mai 2025 ergibt sich ein Rückgang von 25 Prozent. Im Mai wurden 0,12 Millionen Fahrzeuge verkauft, die Verkäufe seit Jahresbeginn belaufen sich auf 0,58 Millionen Einheiten.

Haben sich die E-Fahrzeug-Verkäufe nach einem langsamen Jahresauftakt verbessert. Im Mai 2026 wurden 0,99 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Rückgang um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, aber einem Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vormonat. Seit Jahresbeginn summierten sich die Verkäufe auf 3,9 Millionen Fahrzeuge.

Gegenüber dem Zeitraum Januar bis Mai 2025 lagen die Verkäufe von Januar bis Mai 2026 um 15 Prozent niedriger. Die chinesischen Exporte von sogenannten New Energy Vehicles erreichten im Mai mit nahezu 450.000 Einheiten einen weiteren monatlichen Rekord. Sowohl die Exporte von rein batterieelektrischen Fahrzeugen als auch von Plug-in-Hybriden verzeichneten ein starkes Wachstum





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