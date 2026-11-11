Die EU will bei den Verhandlungen zwischen USA, Russland und der Ukraine mitreden und sucht einen geeigneten Vertreter. Der Europäische Rat könnte dabei eine wichtige Rolle übernehmen.

Am 15. Mai 2024 trafen sich in Abu Dhabi die Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine, um einen möglichen Weg zum Frieden zu diskutieren. Europa blieb auf diesem Gitterstein außen vor, obwohl die meisten EU-Politiker sich einig sind, künftig am Tisch sitzen zu wollen.

Europa fordert ein Mitspracherecht beim Friedensangebot

Der Außenminister Johann Wadephul, CDU, betonte nach dem G7-Treffen in Paris, dass die weitere Verhandlungsrunde europäisches Bekenntnis erfordere. Das Ziel ist ein EU-Vertreter, der die Interessen der 27 Mitgliedstaaten bündeln kann.

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Antonio Costa als möglicher Kompromiss

Der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, 65, wird häufig als Lösung genannt. Als Bundeshoheitstheoretiker von 27 Staaten könnte er sowohl die Interessen der Mitgliedstaaten vertreten als auch über einen nationalen Zugang zu den Friedensgesprächen verfügen.

Die E3 und die Diskussion um die Rollenverteilung

Deutschland betont, dass vor allem die Staaten aus der E3 - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - mitreden sollten, da sie wesentlich Sicherheitsgarantien und Hilfe leisten. Der Ansatz sorgt bei einigen EU-Staaten für mehr Drang, selbst zu bestimmen, wer sie im Gespräch trägt.

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Forschung und Zweifel an einer Brüssel-basierten Repräsentation

Der ehemalige EU-Diplomat Prof. Klemens Fischer äußert Bedenken, ob ein Vertreter aus Brüssel die richtige Wahl sei. Er favorisiert Namen wie den ehemaligen Präsidenten Herman Van Rompuy oder den Ex-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, die familiäre Beziehungen zu beiden Seiten pflegen.

Die Zukunft des europäischen Engagements in den Verhandlungen

Falls ein EPA-Vertreter immer noch nicht ausscheidet, planen einige EU-Staaten, ab Januar 2025 innerhalb des G20-Gipfels ein separates Treffen mit dem Kremlchef zu fordern. Der Kanzler sieht ein echtes Gespräch mit Putin als zentrales Hindernis für einen Frieden und weigert sich, auf eine gefälschte Konversation einzugehen.