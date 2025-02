Europa will Ukraine-Kurs neu festlegen - Differenzen zu den USA werden deutlich

In Paris treffen sich europäische Staats- und Regierungschefs, um den gemeinsamen Kurs der EU zur Ukraine zu klären. Die Differenzen zu den USA, insbesondere in Bezug auf die Zukunft der Ukraine-Politik, sind deutlich.

Die Münchner Sicherheitskonferenz verdeutlichte die tiefgreifenden Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, insbesondere in Bezug auf die Ukraine -Krise. Am heutigen Tag findet in Paris ein außerordentliches Treffen statt, an dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und anderen Staats- und Regierungschefs die gemeinsame Position der Europäischen Union zur Ukraine abstimmen wollen.

Die Europäer diskutieren, wie sie mit den veränderten Zukunftsplänen der US-Politik umgehen sollen.Laut Medienberichten finden diese Woche in Saudi-Arabien Gespräche zwischen dem US-Außenminister Marco Rubio und hochrangigen Vertretern Russlands statt, die sich auf ein Ende des russischen Angriffskriegs konzentrieren, ohne die Beteiligung der Ukraine oder anderer europäischer Akteure. Ein Treffen soll bereits am Dienstag stattfinden, wie das russische Präsidialamt bestätigt hat. Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich in einem Gastbeitrag für die „The Observer“ „bereit und willens“, im Bedarfsfall auch Friedenstruppen in die von Russland angegriffene Ukraine zu entsenden. Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine „führende Rolle“ übernehmen, so Starmer. Dies bedeute im Falle eines Kriegsendes auch, Truppen vor Ort zu stationieren, falls dies erforderlich sein sollte. Es ist das erste Mal, dass Starmer sich so konkret zu diesem Thema äußerte. „Ich sage das nicht leichtfertig“, schrieb der Premier, und betonte, dass er sich der Verantwortung bewusst sei, die mit der möglichen Gefährdung britischer Soldatinnen und Soldaten einhergehe. „Aber jede Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine trägt dazu bei, die Sicherheit unseres Kontinents und die Sicherheit dieses Landes zu gewährleisten“, schrieb Starmer. Das Ende des seit Februar 2022 währenden Krieges, wenn es denn eintreten sollte, darf nicht nur eine temporäre Pause sein, bevor Präsident Wladimir Putin seine Truppen erneut angreift. Auch Schweden schließt eine Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht aus, um nach Beendigung des Krieges an einer Friedenstruppe teilzunehmen. „Wir müssen jetzt zunächst einen gerechten und nachhaltigen Frieden aushandeln, der das Völkerrecht respektiert, der die Ukraine respektiert und der vor allem sicherstellt, dass Russland sich nicht einfach zurückzieht, neue Kräfte mobilisiert und in nur wenigen Jahren die Ukraine oder ein anderes Land angreift“, sagt Außenministerin Maria Malmer Stenergard im schwedischen Hörfunk. „Wenn dieser Frieden erst einmal hergestellt ist, müssen wir dafür sorgen, dass er aufrechterhalten werden kann“, fügt sie hinzu. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen nach den Worten des spanischen Außenministers José Manuel Albares bei ihrem Treffen verhindern, dass Friedensverhandlungen für die Ukraine letztlich eine Belohnung für die russische Aggression darstellen. „Ein Angriffskrieg darf nicht belohnt werden, wir dürfen andere nicht dazu ermutigen, Angriffskriege zu beginnen“, sagt er in einem Interview des Hörfunksenders Onda Cero. „Heute bin ich davon überzeugt, dass Putin die Ukraine weiterhin angreifen und bombardieren wird. Deshalb sehe ich im Moment keinen Frieden am Horizont“, fügt Albares hinzu. Mit Blick auf das Treffen in Paris rief die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Europa auf, seine Stärke zu zeigen. Die USA müssten merken, „dass sie auch Europa brauchen“, sagte sie dem ZDF-'Morgenmagazin'. Europa müsse „in die Gänge kommen“. Zu lange habe die EU versäumt, sich zu rüsten und sich stattdessen auf die USA verlassen, sagte Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament. Mit der Wiederwahl von Trump habe sich gezeigt, dass dies eine Fehleinschätzung gewesen sei: „Jetzt kriegen wir dafür die Quittung.' In Paris werden unter anderem auch die Staats- und Regierungschefs von Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark erwartet. Zudem sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit dabei.





