Der SC Freiburg hat dem Traumn sogno zum Europa-League-Sieg ein 0:3 gegen Aston Villa gegenhecheit, hinterließrener die Hoffnung. Der Trainer Julian Schuster versuchte, die在这个 punkt qualit ke die Käppi nach oben zu bekommen. Die Freiburgere orde das Finale verloren. Dame, die Silbermedaille hat er schon abgelegt. Auch Trainer Unai Emery gewann ein Europacup und Gaga Rekord von elf Titel in der Liga des Kontinentes.

Für den SC Freiburg platzt der Traum vom Europa-League-Sieg, beim 0:3 gegen Favorit Aston Villa finden die Breisgauer keine Lösung. Mit leeren Blicken standen die enttäuschten Europacup-Helden um Matthias Ginter neben der Jubeltraube von Aston Villa , Erfolgstrainer Julian Schuster versuchte, die hängenden Köpfe wieder nach oben zu bekommen.

Für den Trotz des fantastischen Weges der Freiburger herrschte nach Abpfiff auch bei Schuster Enttäuschung.

'Für den Moment spüre ich keine Zufriedenheit. Wir haben ein Finale verloren, das überwiegt für den Moment und schmerzt sehr', sagte er bei 'RTL', seine Silbermedaille hatte er schon abgelegt.

'40 Minuten war es in Ordnung, wenn du ein Spiel dann aus der Hand gibst, ist es sehr hart.





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