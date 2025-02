Europäische Aktienmärkte legen stark zu: Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und gute Zahlen treiben den Kurs

Angetrieben von der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend guten Ergebnissen großer Unternehmen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag deutlich zugelegt. Der EuroStoxx 50 näherte sich seinem Rekordhoch von 2000, während der SMI in der Schweiz ebenfalls stark anstieg. Der FTSE 100 in Großbritannien hingegen fiel, vor allem aufgrund schwacher Ölpreise.

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag dank der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend guter Zahlen großer Unternehmen mehrheitlich deutlich zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 näherte sich weiter seinem im Jahr 2000 erreichten Rekordhoch von gut 5.522 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 5.500,50 Zählern. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI am Ende um 1,85 Prozent auf 12.949,06 Punkte.

Dagegen fiel der britische FTSE 100 - vor allem wegen schwacher Ölwerte - um 0,49 Prozent auf 8.764,72 Zähler. Der Ölsektor litt unter Spekulationen um anstehende Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Auslöser war ein Telefongespräch des US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach fast drei Jahren Krieg in der Ukraine könnte Bewegung in die Bemühungen um eine Friedenslösung kommen. Es war der erste bestätigte Kontakt Putins mit Trump in dessen zweiter Amtszeit. Ein persönliches Treffen in Saudi-Arabien soll bald folgen. Stark waren erneut die Nahrungs- und Getränkewerte. Die Aktien von Nestle kletterten um 6,2 Prozent. Die Zahlen des schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns waren besser als erwartet ausgefallen. Schon das Ausbleiben negativer Überraschungen sorgte am Markt für Erleichterung. Positiv überrascht zeigten sich Analysten von der Wachstumsbelebung im Bereich Health Sciences und vom Wachstumsbeitrag aus den Schwellenländern. Noch besser entwickelten sich die Autotitel. Hier kletterten Michelin nach soliden Zahlen um 4,9 Prozent nach oben. Auch andere Autowerte und Zulieferer waren gefragt. Vage Hoffnungen auf einen möglicherweise glimpflichen Ausgang im US-Zollstreit für diesen Sektor trieb die Kurse laut Experten an. Einen Kurssprung von 14,4 Prozent vollzogen Adyen . Der niederländische Zahlungsabwickler rechnet nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum. Es gab aber auch Enttäuschungen. So verloren Unilever 5,6 Prozent. Das Zahlenwerk des Konsumgüterherstellers für das Jahr 2024 sei zwar robust gewesen, das erste Halbjahr 2025 dürfte aber etwas schwächer werden, schrieb Analyst Olivier Nicolai von Goldman Sachs. Auch Barclays standen unter Druck und fielen um 4,7 Prozent. Die Analysten von Jefferies sprachen zwar von guten Zahlen der Bank, verwiesen aber auf höhere Kosten. Auch beim Ausblick für das kommende Jahr hätten sich Marktteilnehmer wohl mehr erhofft





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AKTIENMARKT EUROSTOXX SMI FTSE 100 FRIEDENSVERHANDLUNGEN UKRAINEKRIEG NESTLE ADYEN UNILEVER BARCLAYS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hoffnung auf Friedensvertrag im Ukraine-Krieg treibt Aktienmärkte anDie Aktienmärkte in Europa erlebten am Donnerstag einen kräftigen Aufschwung, angetrieben von der Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Ukraine-Krieges und einer weiterhin guten Berichtsaison. Ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe beflügelte dieOptimismus. Der DAX stieg um 2,1 Prozent auf 22.612 Punkte und erreichte ein neuer Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 legte um 1,8 Prozent auf 5.501 Punkte zu.

Weiterlesen »

DAX erreicht Rekordhoch dank Hoffnung auf Ukraine-FriedenDer deutsche Aktienmarkt feierte am Donnerstag ein Rekordergebnis, angetrieben von der Aussicht auf Friedensgespräche in der Ukraine. Der DAX stieg um 1,39 Prozent, der MDax um 1,51 Prozent und der EuroStoxx um 1,23 Prozent. Rüstungswerte schlossen zunächst mit Verlusten aber erholten sich schnell. Konjunktursensitive Aktien, insbesondere im Automobilsektor, profitierten vom positiven Umfeld. Die Berichtssaison der Unternehmen läuft in Deutschland auf vollen Touren.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Hoffnung auf Frieden nach 15 Monaten KriegNach monatelangen Verhandlungen haben Israel und die Hamas auf eine Waffenruhe und den Austausch von Geiseln und palästinensischen Häftlingen geeinigt. Die Vereinbarung, die von Katar vermittelt wurde, soll in einer ersten Phase 42 Tage dauern und die Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende des verheerenden Kriegs wecken.

Weiterlesen »

Waffenstillstand in Gaza: Hoffnung auf Frieden nach 15 Monaten KriegNach mehr als einem Jahr Krieg wird ein Waffenstillstand in Gaza vereinbart. Israel und die Hamas einigen sich auf die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für Waffenruhe. Der Deal soll in drei Phasen ablaufen, die erste beginnt am Sonntag und dauert sechs Wochen.

Weiterlesen »

Aktien Europa: Deutliche Gewinne - Hoffnung auf Frieden und gute Zahlen stützenPARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend gute Zahlen großer Unternehmen stützten. Der EuroStoxx

Weiterlesen »

Krieg und Frieden in der Ukraine: Was vom Pazifismus übrig bleibtDer Krieg in der Ukraine wirft viele Fragen auf: Soll die Nato in den Krieg eintreten? Die Ostgrenzen stärken? Ein Zuruf aus der pazifistischen Ecke.

Weiterlesen »