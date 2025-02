Europäische Aktienmärkte wenig verändert zum Wochenausklang

Nach der jüngsten Rally nehmen Anleger im DAX ein paar Gewinne mit. Der Index verliert 0,2 Prozent auf 22.563 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich 0,2 Prozent im Plus bei 5.512 Punkten - gestützt von Aktien aus dem Luxusgütersektor nach überzeugenden Geschäftszahlen von Hermes. Die Münchner Sicherheitskonferenz steht im Fokus. Anleger erhoffen sich Antworten auf die Frage, ob ein Frieden in der Ukraine nach den jüngsten Trump-Initiativen in Richtung des Aggressors Russland möglich sei.

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenausklang wenig verändert. Nach der jüngsten Rally nehmen Anleger im DAX ein paar Gewinne mit. Der Index verliert 0,2 Prozent auf 22.563 Punkte, nachdem er am Vortag bei 22.625 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert hatte - das 16. seit Jahresbeginn. Die Luft wird mit Blick auf die inzwischen erreichten Bewertungen damit dünner. Schon zu Jahresbeginn war die Frage legitim, wohin der DAX noch steigen soll.

Seitdem liegt der Index 13 Prozent im Plus. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich 0,2 Prozent im Plus bei 5.512 Punkten - gestützt von Aktien aus dem Luxusgütersektor nach überzeugenden Geschäftszahlen von Hermes. Der jüngste Zollvorstoß von US-Präsident Donald Trump belastet derweil nicht, es gibt sogar durchaus wohlwollende Stimmen. Durch individuelle Verhandlungen mit jedem einzelnen Land werde mit deutlich geringeren Schäden für die Volkswirtschaften gerechnet. Die Stoßrichtung bei diesem Vorgehen sei letztlich die Herstellung von 'Waffengleichheit' und damit sogar eine Ausweitung des Handels, heißt es. Ukraine-Krieg wieder stärker im Bewusstsein Ab dem Berichtstag steht zudem die Münchner Sicherheitskonferenz im Fokus. Anleger erhoffen sich Antworten auf die Frage, ob ein Frieden in der Ukraine nach den jüngsten Trump-Initiativen in Richtung des Aggressors Russland möglich sei. Diese Aussicht hatte jüngst gestützt, nun aber scheint die Hoffnung auf einen baldigen Frieden wieder etwas zu schwinden. Nach dem jüngsten Rücksetzer legt die Rheinmetall-Aktie um 9,9 Prozent zu und ist damit DAX-Tagesgewinner. Die Mitglieder der NATO müssen sich nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem 'starken Zeitplan' verpflichten, um ein höheres Verteidigungsziel zu erreichen. HSBC sieht klare Hinweise darauf, dass die EU aufgrund höherer Nato-Ziele und auf Druck der USA ihre Rüstungsausgaben kräftig anheben wird. In den Bewertungsmultiplikatoren und den Konsensschätzungen für Rheinmetall spiegele sich das daraus resultierende Wachstumspotenzial aber noch nicht wider, merken die Analysten an. Hensoldt steigen im Gefolge um 13,9 Prozent. Unter den weiteren Einzelwerten geht es für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) nach einem enttäuschenden Ausblick von US-Wettbewerber DaVita um 5,4 Prozent nach unten. Hermes International hat ihren Umsatz im Schlussquartal 2024 vor allem dank eines starken Amerika-Geschäfts deutlich gesteigert. Der französische Luxusmodekonzern übertraf die Erwartungen der Analysten, die Aktie klettert um 1,5 Prozent. Im Gefolge geht es auch für die Aktien von LVMH (+1,6%) und Richemont (+0,4%) nach oben. Natwest hat nach Einschätzung von Keefe, Bruyette & Woods solide Geschäftszahlen vorgelegt. Die britische Bank hat ihre Prognose angehoben, die nun mit dem Konsens übereinstimme. Die fehlende Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte aber enttäuschen, urteilen die Analysten. Die Aktie fällt um 2,8 Prozent. Umicore brechen um 9 Prozent ein, nachdem der belgische Recycling-Konzern seine Dividende gekürzt und seine Ausschüttungspolitik neu ausgerichtet hat. Es werde keine Zwischenausschüttungen mehr geben, teilte die Gesellschaft mit. Die Aktien von United Internet (-7,2%) und deren Tochter 1&1 (-6,3%) fallen nach schwachen Geschäftszahlen deutlicher. Gleichwohl überrascht die heftige Kursreaktion etwas, denn die EBIT-Verfehlung bei United Internet wegen der Entwicklung bei 1&1 kommt nach Aussage eines Marktteilnehmers keineswegs unerwartet. United Internet hatte nach den Neunmonatszahlen zwar noch den EBITDA-Ausblick bestätigt. Die DZ Bank verweist aber auf die damalige Mitteilung, dass dies nur erreichbar sei, wenn ein wesentlicher Netzaufbaupartner eine Kompensationszahlung für den Netzausfall im Mai und dessen Konsequenzen leisten werde. Dies sei bisher nicht der Fall - das EBIT von United Internet liege daher rund 15 Prozent unter Markterwartung.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aktienmarkt DAX Euro-Stoxx-50 Hermes Luxusgütersektor Ukraine-Krieg Münchner Sicherheitskonferenz Rüstungsausgaben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FTSE 100 schließt 1,21 Prozent stärker bei 8.301,13 PunktenDer FTSE 100 legte am Mittwoch via LSE zum Handelsende 1,21 Prozent auf 8.301,13 Punkte zu. Der Index erreichte dabei einen Wert von 2,537 Bio. Euro. Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 6,97 Prozent), Lloyds Banking Group (+ 6,53 Prozent), Barclays (+ 6,50 Prozent), StJamess Place (+ 6,21 Prozent) und Diploma (+ 5,29 Prozent). Zu den Verlierern zählen Anglo American (-0,97 Prozent), Reckitt Benckiser (-0,86 Prozent), Imperial Brands (-0,58 Prozent), Melrose Industries (-0,54 Prozent) und Rolls-Royce (-0,53 Prozent).

Weiterlesen »

Edelmetalle und Ölpreis zeigen unterschiedliche EntwicklungenDer Goldpreis und andere Edelmetalle zeigten am Montagabend gemischte Entwicklungen, während der Ölpreis fiel. Der Goldpreis legte um 0,25 Prozent auf 2.708,67 US-Dollar zu, während der Silberpreis um 0,69 Prozent auf 30,56 US-Dollar stieg. Der Platinpreis verzeichnete ebenfalls ein Plus von 0,69 Prozent auf 947,25 US-Dollar. Im Gegensatz dazu sank der Palladiumpreis um 0,21 Prozent auf 948,00 US-Dollar. Der Ölpreis (Brent) fiel um -0.99 Prozent auf 79,93 US-Dollar, während der Ölpreis (WTI) um -1,99 Prozent auf 76,39 US-Dollar sank.

Weiterlesen »

Goldpreis steigt, während Öl und Baumwolle fallenDer Goldpreis hat sich gegenüber dem Vortag um 0,45 Prozent auf 2.756,18 US-Dollar erhöht. Der Silberpreis zeigt ebenfalls Zuwächse (+0,06 Prozent auf 30,89 US-Dollar) sowie der Platinpreis (+0,95 Prozent auf 958,75 US-Dollar) und der Palladiumpreis (+2,57 Prozent auf 997,00 US-Dollar). Im Gegensatz dazu fallen der Ölpreis (Brent) (-0,43 Prozent auf 79,01 US-Dollar) und der Ölpreis (WTI) (-0,58 Prozent auf 75,46 US-Dollar).

Weiterlesen »

Goldpreis legt um 1,35 Prozent zuDer Goldpreis hat sich am Montagvormittag um 1,35 Prozent auf 2.900,05 US-Dollar erhöht. Auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium zeigen Zugewinne. Die Ölpreise (Brent und WTI) steigen ebenfalls, während sich Preise für Baumwolle, Mais, Sojabohnen, Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl verringern. Der Maispreis sinkt um 0,72 Prozent, der Sojabohnenpreis um 0,29 Prozent, der Sojabohnenmehlpreis um 0,40 Prozent und der Sojabohnenölpreis um 0,61 Prozent. Der Zuckerpreis legt hingegen um 0,57 Prozent zu. Der Erdgaspreis steigt um 3,32 Prozent auf 3,42 US-Dollar, während der Heizölpreis um 0,82 Prozent auf 64,72 US-Dollar klettert.

Weiterlesen »

ASML-Aktie gibt ab und zieht Tech-Sektor mit sich - Was hinter dem Kursrutsch stecktDer europäische Tech-Sektor wird am Donnerstag von der Schwäche der ASML-Aktie belastet.

Weiterlesen »

Streit über Ausgaben für Militär: Nur vier Prozent der Deutschen stützen Trumps Ziel von fünf ProzentFür Verteidigung sollen fünf Prozent des BIP investiert werden: Dies fordert der künftige US-Präsident von Europa. In Deutschland ist das Meinungsbild einer Umfrage zufolge dazu recht eindeutig.

Weiterlesen »