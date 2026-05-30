Europäische Fußballvereine verpflichten Spieler

Einige der größten Fußball vereine in Europa haben in den letzten Tagen eine Vielzahl von Spieler n ausgetauscht. Der FC Liverpool hat Ibrahima Konate verpflichtet, während der FC Chelsea Malo Gusto und Lucas Hernandez verpflichtet hat.
Der PSV Eindhoven hat Esmir Bajraktarevic verpflichtet, während der Paris St.-Germain Warren Zaire-Emery und Manu Kone verpflichtet hat. Der AC Mailand hat Adrien Rabiot verpflichtet, während der Fenerbahce Istanbul N'Golo Kante verpflichtet hat. Der Real Madrid hat Kylian Mbappe verpflichtet, während der Sheffield United Tyler Bindon verpflichtet hat. Der Minnesota United FC hat Michael Boxall verpflichtet, während der AFC Wrexham Liberato Cacace verpflichtet hat.
Der Auckland FC hat Francis de Vries, Callan Elliot und Nando Pijnaker verpflichtet, während der Wellington Phoenix Tim Payne und Alex Rufer verpflichtet hat. Der Braintree Town hat Tommy Smith verpflichtet, während der Portland Timbers Finn Surman verpflichtet hat. Der Newcastle United Jets hat Lachlan Bayliss verpflichtet, während der Viking FK Joe Bell verpflichtet hat. Der Peterborough United hat Matt Garbett verpflichtet, während der FC Motherwell Eli Just verpflichtet hat.
Der Silkeborg IF hat Callum McCowatt verpflichtet, während der AS Saint-Etienne Ben Old verpflichtet hat. Der Swansea City hat Marko Stamenic verpflichtet, während der Wellington Phoenix Sarpreet Singh verpflichtet hat. Der PEVC Zwolle hat Ryan Thomas verpflichtet, während der Western Sydney Wanderers Kosta Barbarouses verpflichtet hat. Der Auckland FC hat Jesse Randall verpflichtet, während der FC Port Vale Ben Waine verpflichtet hat.
Der Nottingham Forest hat Chris Wood verpflichtet, während der Genua CFC Koni De Winter verpflichtet hat. Der Leicester City hat Wout Faes verpflichtet, während der Trabzonspor Thomas Meunier verpflichtet hat. Der FC Fulham hat Timothy Castagne verpflichtet, während der Club Brügge Maxim De Cuyper verpflichtet hat. Der SSC Neapel hat Kevin De Bruyne verpflichtet, während der Aston Villa Youri Tielemans und Amadou Onana verpflichtet hat.
Der Club Brügge hat Hans Vanaken verpflichtet, während der AS Rom Alexis Saelemaekers verpflichtet hat. Der Rangers FC hat Nicolas Raskin verpflichtet, während der Atlético Madrid Axel Witsel verpflichtet hat. Der SSC Neapel hat Romelu Lukaku verpflichtet, während der Manchester City Jérémy Doku verpflichtet hat. Der FC Arsenal hat Leandro Trossard verpflichtet, während der Atalanta Bergamo Charles De Ketelaere verpflichtet hat.
Der FC Sevilla hat Dodi Lukébakio verpflichtet, während der Olympique Lyon Malick Fofana verpflichtet hat. Der Galatasaray hat Michy Batshuayi verpflichtet, während der OSC Lille Matias Fernandez-Pardo verpflichtet hat. Der Atalanta Bergamo hat Odilon Kossounou verpflichtet, während der AS Rom Evan Ndicka verpflichtet hat. Der Sporting Lissabon hat Ousmane Diomandé verpflichtet, während der AS Monaco Wilfried Singo verpflichtet hat.
Der Wolverhampton Wanderers hat Emmanuel Agbadou verpflichtet, während der Nottingham Forest Willy Boly verpflichtet hat. Der Racing Straßburg hat Guela Doué verpflichtet, während der Gil Vicente Ghislain Konan verpflichtet hat. Der AJ Auxerre hat Clément Akpa verpflichtet, während der Al-Ahli Franck Kessié verpflichtet hat. Der Nottingham Forest hat Ibrahim Sangaré verpflichtet, während der Stade Rennes Seko Fofana verpflichtet hat.
Der NK Maribor hat Jean-Michaël Seri verpflichtet, während der Trabzonspor Christ Inao Oulaï verpflichtet hat. Der Sporting Charleroi hat Parfait Guiagon verpflichtet, während der OGC Nizza Ali Abdi verpflichtet hat. Der Espérance de Tunis hat Mohamed Amine Ben Hamida verpflichtet, während der Kasımpaşa Adem Arous verpflichtet hat. Der Servette Genf hat Dylan Bronn verpflichtet, während der US Monastir Raed Chikhaoui verpflichtet hat.
Der IFK Norrköping hat Moutaz Neffati verpflichtet, während der Maribor Branik Omar Rekik verpflichtet hat. Der FC Lorient hat Montassar Talbi verpflichtet, während der Young Boys Bern Yan Valery verpflichtet hat. Der FC Kopenhagen hat Elias Achouri verpflichtet, während der Paris Saint-Germain Khalil Ayari verpflichtet hat. Der Club Africain hat Firas Chaouat verpflichtet, während der Vancouver Whitecaps Rayan Elloumi verpflichtet hat.
Der Dynamo Machatschkala hat Hazem Mastouri verpflichtet, während der Roter Stern Belgrad Seol Young-woo verpflichtet hat. Der Daejeon Hana Citizen hat Kim Moon-hwan verpflichtet, während der Austria Wien Tae-seok Lee verpflichtet hat. Der Sharjah FC hat Cho Yu-min verpflichtet, während der Khor Fakkan Kwon Kyung-won verpflichtet hat. Der FC Seoul hat Kim Ju-sung verpflichtet, während der Feyenoord Rotterdam Hwang In-beom verpflichtet hat.
Der Al-Ain hat Park Yong-woo verpflichtet, während der KAA Gent Hong Hyun-seok verpflichtet hat. Der Stoke City hat Bae Jun-ho verpflichtet, während der Paris Saint-Germain Kang-in Lee verpflichtet hat. Der Tottenham Hotspur hat Yang Min-hyeok verpflichtet, während der Los Angeles FC Heung-min Son verpflichtet hat. Der Wolverhampton Wanderers hat Hee-chan Hwang verpflichtet, während der Beşiktaş Hyeon-gyu Oh verpflichtet hat.
Der Genk hat Oh Hyeon-gyu verpflichtet, während der FC Midtjylland Cho Gue-sung verpflichtet hat. Der Jeonbuk Hyundai Motors hat Jeon Jin-woo verpflichtet, während der Ulsan HD Um Won-sang verpflichtet hat. Der LDU Quito hat Ricardo Ade verpflichtet, während der SCO Angers Carlens Arcus verpflichtet hat. Der FC Lugano hat Hannes Delcroix verpflichtet, während der KAA Gent Jean-Kévin Duverne verpflichtet hat.
Der AS Nancy hat Martin Expérience verpflichtet, während der Colorado Springs Switchbacks Duke Lacroix verpflichtet hat. Der Zulte Waregem hat Wilguens Paugain verpflichtet, während der Young Boys Bern Keeto Thermoncy verpflichtet hat. Der El Paso Locomotive FC hat Carl Fred Sainte verpflichtet, während der Wolverhampton Wanderers Jean-Ricner Bellegarde verpflichtet hat. Der Vizela hat Leverton Pierre verpflichtet, während der Philadelphia Union Danley Jean Jacques verpflichtet hat.
Der Violette hat Woodensky Pierre verpflichtet, während der Tatran Prešov Dominique Simon verpflichtet hat. Der AJ Auxerre hat Josué Casimir verpflichtet, während der FC Dallas Louicius Deedson verpflichtet hat. Der Toronto FC hat Derrick Etienne Jr. verpflichtet, während der Vizela Yassin Fortune verpflichtet hat. Der Sunderland hat Wilson Isidor verpflichtet, während der Ferencváros Budapest Lenny Joseph verpflichtet hat.
Der Esteghlal hat Duckens Nazon verpflichtet, während der Çaykur Rizespor Frantzdy Pierrot verpflichtet hat. Der Almere City hat Ruben Providence verpflichtet, während der Elche CF David Affengruber verpflichtet hat. Der Real Madrid CF hat David Alaba verpflichtet, während der Tottenham Hotspur Kevin Danso verpflichtet hat. Der SV Werder Bremen hat Marco Friedl verpflichtet, während der SC Freiburg Philipp Lienhart verpflichtet hat.
Der 1. FSV Mainz 05 hat Phillipp Mwene verpflichtet, während der 1. FC Köln Stefan Posch verpflichtet hat
