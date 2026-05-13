Die Europäische Kommission hat scharfe Kritik an Praktiken, die Menschen von ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder dem Geschlechtsausdruck abbringen sollen, geübt. Die Kommission reagierte auf eine Europäische Bürgerinitiative mit mehr als 1,1 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern und kündigte eine Empfehlung für Mitgliedsstaaten an, die solche Eingriffe nicht mehr zulassen sollen.

Die Europäische Kommission kritisiert Praktiken zur vermeintlichen Heilung von Homo- und Transsexualität scharf. Dabei handelt es sich um Praktiken, die Menschen von ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder dem Geschlechtsausdruck abbringen sollen.

Die Brüsseler Behörde reagiert mit ihrem Vorstoß auf eine Europäische Bürgerinitiative mit mehr als 1,1 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern. Solche Eingriffe beruhten auf der falschen Vorstellung, dass LGBTIQ+-Menschen krank seien, sagte die zuständige EU-Kommissarin für Gleichberechtigung Lahbib. Die Folgen dieser Maßnahmen können demnach langfristige psychische und körperliche Schäden sein. In Deutschland sind Praktiken zur vermeintlichen Heilung von Homo- und Transsexualität bei Kindern und Jugendlichen seit 2020 verboten, an Erwachsenen aber unter bestimmten Umständen erlaubt.

Die für Mitgliedsstaaten nicht verbindliche Empfehlung will die EU-Kommission im nächsten Jahr verabschieden





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