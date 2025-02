Europäische Länder beraten in Paris über die Ukraine-Krise

Nach Trumps Initiative für Verhandlungen über den Ukraine-Krieg hat Frankreich ein Gipfeltreffen mehrerer europäischer Länder in Paris organisiert. Das Treffen soll die Lage in der Ukraine und die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa diskutieren.

Nach dem jüngsten Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für Verhandlungen über den Ukraine-Krieg , hat Frankreich ein informelles Gipfeltreffen mehrerer europäischer Länder für Montag in Paris organisiert.

Ein geladen sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Regierungschefs Großbritanniens, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks sowie EU-Ratspräsident António Costa, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Marc Rutte, wie der Elysée-Palast am Sonntag mitteilte. Das Treffen soll sich auf die Lage in der Ukraine und die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa konzentrieren. Ein Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron betonte, dass die europäischen Länder „mehr und besser“ für ihre kollektive Sicherheit sorgen müssen. Das Treffen in Paris soll als Reaktion auf Trumps Initiative zu Gesprächen über die Zukunft der Ukraine dienen. Ein wichtiger Aspekt des Treffens ist die Frage, „unter welchen Bedingungen die Beendigung des Krieges erreicht werden kann“, wie der Berater weiter erklärte. Es wird betont, dass dabei die Sicherheitsinteressen der Ukraine gewahrt werden müssen, „die Sicherheitsgarantien, die von Europäern und Amerikanern gemeinsam oder getrennt gegeben werden können“. Trump hatte am Mittwoch ein anderthalbstündiges Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin geführt, ohne sich zuvor mit den Europäern abzustimmen. Im Anschluss erklärte Trump, er habe mit dem Kreml-Chef einen „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Diese Äußerungen lösten bei westlichen Verbündeten die Befürchtung aus, dass die Ukraine und die europäischen Partner in den Verhandlungen ausgeschlossen würden. Später stellte die US-Regierung klar, dass Kiew an den Gesprächen beteiligt werden solle. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach sich US-Vizepräsident JD Vance am Freitag für eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen aus. Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Keith Kellogg, sagte dann am Samstag in München, die Europäer würden nicht mit am Verhandlungstisch sitzen - könnten aber einen „Beitrag“ leisten. Von der Leyen will sich am Dienstag mit Kellogg in Brüssel treffen. Die Begegnung war ursprünglich für Montag geplant, wurde wegen des Pariser Treffens aber um einen Tag verschoben, wie eine Sprecherin der EU-Kommission am Sonntag mitteilte. Angesichts der jüngsten Äußerungen der US-Regierung wurden bei der Münchner Sicherheitskonferenz Rufe nach einer selbstbewussteren europäischen Verteidigungspolitik laut. Die Stärkung europäischer Fähigkeiten müsse „in einem klar definierten Zeitrahmen stattfinden“, sagte etwa Scholz am Samstag in München. Der britische Premier Keir Starmer forderte die europäischen Staaten auf, eine größere Rolle in der Nato zu übernehmen. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski, der in München zuerst von einem für Montag in Paris geplanten Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs gesprochen hatte, mahnte im Onlinedienst X: „Wir müssen unsere Stärke und Einheit zeigen.





