Europäische Länder beraten in Paris über Ukraine-Kurs

Europa will auf Trumps Ukraine-Kurs geschlossen reagieren und sich auf einem Sondertreffen in Paris beraten, um den Beitrag Europas zu einer Friedenslösung zu diskutieren. Der US-Präsident plant, den Ukraine-Krieg mit Russland im Alleingang zu beenden, was in Europa zu Besorgnis führt.

Europäische Länder bereiten ein Sondertreffen in Paris vor, um die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur möglichen Beendigung des Ukraine - Krieg s zu beraten. Das Treffen, das auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron stattfindet, soll am Montag stattfinden. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bestätigte das Treffen im Interview mit dem Sender France Inter. Die Teilnehmerliste des Treffens wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Diplomatische Kreise berichten, dass die Beratungen den Beitrag Europas zu einem möglichen Friedensdeal im Zentrum haben sollen. Nach dem Telefonat zwischen Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin besteht in Europa und der Ukraine die Sorge, dass die Europäer bei einer Vereinbarung über einen Friedensschluss außen vor bleiben könnten. Es wird befürchtet, dass Trump die Europäer nicht am Verhandlungstisch einbeziehen will, aber von ihnen erwartet, die Lasten bei der Umsetzung einer Friedenslösung zu tragen.Die Verhandlungen über Frieden in der Ukraine nehmen indes Fahrt auf. In der kommenden Woche sollen unter anderem US-Außenminister Marco Rubio und hochrangige Vertreter Russlands in Saudi-Arabien über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen. Zudem soll in dem arabischen Land ein Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Wladimir Putin vorbereitet werden. Laut dem US-Magazin „Politico“ sollen in Saudi-Arabien in der kommenden Woche keine Vertreter Europas an den Gesprächen teilnehmen. Auch die Ukraine werde keine Vertreter dorthin entsenden, berichtet das US-Magazin unter Berufung auf einen ukrainischen Beamten. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf die von europäischen Verbündeten geforderte Beteiligung an Verhandlungen ausweichend geantwortet. Frühere Verhandlungen seien gescheitert, weil zu viele Parteien beteiligt gewesen seien, zitierte ihn der britische Sender BBC.





