Europäische Pkw-Neuzulassungen steigen im Oktober um 3,4 % – E-Autos und Hybride behaupten Führung (ACEA)

Investing.com – Die Pkw-Neuzulassungen in Europe legten im Oktober angesichts einer anhaltend starken Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen zu, während chinesische Anbieter ihren Marktanteil weiter ausbauten.

Die Gesamtzahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union, Großbritannien und der Eurozone stieg im Jahresvergleich um 3,4 % auf 1,28 Millionen Einheiten, wie aus aktuellen Daten des Branchenverbands ACEA vom Dienstag hervorgeht. Welche Autoaktien sind für 2027 am besten positioniert? Finden Sie es heraus mit InvestingPro – jetzt mit 55 % Rabatt!gelang eine deutliche Erholung der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als die Nachfrage unter dem wachsenden Gegenwind gegenüber CEO Elon Musk gelitten hatte.

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Die Verkäufe vonDie Autobauer in Europe sehen sich einem zunehmenden Konkurrenzdruck aus China ausgesetzt: Angesichts des intensiven Verdrängungswettbewerbs auf dem Heimatmarkt treiben dortige Hersteller ihre internationalen Expansionspläne aggressiv voran. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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