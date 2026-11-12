Irland, USA, Großbritannien und andere Nationen unterzeichnen in Dublin eine Erklärung zur europäischen Sicherheit. Frieden vor Gesprächen mit Russland.

Mit einer gemeinsamen Erklärung zur europäischen Sicherheit schlossen führende Staatsoberhäupter und Regierungschefs den Gipfel in der irischen Hauptstadt Dublin ab. Die Teilnehmer bekräftigten darin ihre Unterstützung für die Ukraine und lehnten jegliche Sicherheitsverhandlungen mit Russland ab, solange keine friedlichen Bedingungen auf dem Kontinent herrschen. Diese klare Positionierung soll als Fundament für zukünftige Sicherheitsarchitekturen in Europa dienen und die Einheit der westlichen Demokratien demonstrieren.

Bedingungen für Gespräche mit Moskau

Der Text der Erklärung stellt eindeutig fest, dass Dialoge über weitere Mechanismen zum Risikomanagement und zur Risikoreduzierung nur nach Wiederherstellung des Friedens in Europa geführt werden dürfen. Solche Gespräche sollen sowohl militärische Risiken als auch Gefahren abdecken, die von Handlungen unterhalb der Schwelle einer bewaffneten Aggression ausgehen. Gemeint sind damit typischerweise hybride Bedrohungen wie Sabotageakte oder koordinierte Desinformationskampagnen, die die Stabilität der europäischen Demokratie untergraben können.

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Kernprinzipien und völkerrechtliche Grundlagen

Veröffentlicht unter dem Titel "Erklärung zu den zentralen Grundsätzen der europäischen Sicherheit", betont das Dokument erneut, dass über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und über die Sicherheit Europas nicht ohne die Europäer entschieden werden darf. Es wird die Notwendigkeit robuster und glaubwürdiger Sicherheitsgarantien für die Ukraine bekräftigt. Die Erklärung stützt sich dabei explizit auf die Charta der Vereinten Nationen sowie die Verträge der Nato und der Europäischen Union als rechtliche Basis für das Handeln der Mitgliedstaaten.

Rolle der Nato und internationale Reaktionen

Der britische Premierminister lobte in Dublin die explizite Nennung der Nato in der Erklärung. Er betonte, es sei wichtig, diese Institution zu erwähnen, da die Nato die Lage nach dem Krieg in der Ukraine absichern müsse. Vor der Unterzeichnung gab es internationale Spekulationen, ob die Vereinigten Staaten möglicherweise bilaterale Gespräche mit Russland über eine neue europäische Sicherheitsordnung führen könnten. Diese Befürchtungen wurden durch die gemeinsame europäische Erklärung entkräftet, die einen geschlossenen Front zeigt.

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Kritik aus Moskau und diplomatische Hürden

Kremlsprecher Dmitrij Peskow kritisierte die europäische Position scharf. Aus Sicht Moskaus erkenne man bisher keine Bereitschaft auf europäischer Seite, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern. Peskow verwies zudem darauf, dass europäische Staaten bisher nicht einmal einen eindeutigen Verhandlungsführer bestimmt hätten. Diese Kritik unterstreicht die bestehende diplomatische Blockade, die Gespräche über langfristige Sicherheitsstrukturen derzeit verhindert.

Außenseiterpositionen unter den Unterzeichnern

Nicht alle europäischen Staaten schlossen sich der Erklärung an. Einige Nationen wie Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowinien und die Schweiz unterzeichneten das Dokument nicht. Bulgarien verweigerte sich als einziger EU-Staat der Unterschrift. Für diese Ablehnung wurden zunächst keine öffentlichen Gründe genannt. Diese Spaltung innerhalb des europäischen Kontinents könnte zukünftige Koordinierungsprozesse im Bereich der Verteidigung und Diplomatie erschweren und zeigt, dass die Einheit gegenüber Russland nicht absolut ist.