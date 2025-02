Europäische Spitzenpolitiker beraten über den Ukraine-Krieg in Paris

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am 13. Juni in Paris, um über die Ukraine-Krise und mögliche Schritte zur Beendigung des Krieges zu beraten.

Die europäischen Spitzenpolitiker treffen sich am 13. Juni in Paris, um über die Ukraine-Krise und mögliche Schritte zur Beendigung des Krieges zu beraten. Zu dem informellen Treffen werden die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks erwartet.

Darüber hinaus werden der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen, teilte der Élysée-Palast mit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Initiative zu diesem Treffen ergriffen, um Beratungen über die Lage in der Ukraine und die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa einzuleiten. Die Arbeit soll danach in anderen Formaten fortgesetzt werden. Ziel sei es, alle Partner zusammenzubringen, die an Frieden und Sicherheit in Europa interessiert seien.Das Treffen in Paris soll auch die Position der Europäer zum Vorgehen der USA im Ukraine-Krieg abstimmen. Ein zentrales Thema ist nach Angaben von Diplomaten, was die Europäer zu einem möglichen Friedensabkommen beitragen können. Russland und die Ukraine beharren auf einem Verhandlungstisch bei der Suche nach einer Friedenslösung





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

EUROPA UKRAINE-KRIEG PARIS Friedensverhandlungen NATO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Europäische Länder beraten in Paris über Ukraine-KursEuropa will auf Trumps Ukraine-Kurs geschlossen reagieren und sich auf einem Sondertreffen in Paris beraten, um den Beitrag Europas zu einer Friedenslösung zu diskutieren. Der US-Präsident plant, den Ukraine-Krieg mit Russland im Alleingang zu beenden, was in Europa zu Besorgnis führt.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 20:26 Trumps Berater fordert europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Branchengipfel in Paris: Europäische KI-Initiative will volles Potenzial erschließenAuf dem KI-Gipfel in Paris schrauben Unternehmen an einer belastbaren und wettbewerbsfähigen KI-Infrastruktur. Experten sind überzeugt: Europa verfügt über alle wesentlichen Voraussetzungen. Ein vereinfachter Rechtsrahmen soll unter anderem jetzt den nötigen Schub geben.

Weiterlesen »

Macron lädt 'wichtigste europäische Länder' zu Beratungen nach Paris einFrankreich hat bestätigt, dass die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten europäischen Länder morgen in Paris zusammenkommen. Außenminister Barrot sagte, Präsident Macron habe zu Gesprächen über die 'europäische Sicherheit' eingeladen.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 15:19 Putin schwärmt von Trump und vergleicht europäische Politiker mit Hunden +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 02:44 Treffen in Brüssel: Scholz für europäische Serienwaffen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »