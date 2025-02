Europäische Staaten Warnen vor Alleingängen bei Ukraine-Verhandlungen

Nach dem Telefonat von Trump und Putin über schnelle Friedensverhandlungen für die Ukraine warnen europäische Nationen vor Alleingängen. Sie betonen, dass Entscheidungen über die Ukraine nicht ohne die Ukraine getroffen werden dürfen. Annalena Baerbock begrüßt das Telefonat, fordert aber die Einbeziehung Europas in mögliche Friedensverhandlungen.

Moskau und Washington haben sich auf eine schnelle Verhandlungslösung für den Ukraine -Krieg geeinigt. Der Schritt wird von europäischen Ländern bejubelt, die jedoch darauf hinweisen, dass Entscheidungen über die Zukunft der Ukraine nicht ohne die Ukraine getroffen werden dürfen.

Die Außenministerin Annalena Baerbock begrüßte das Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin, betonte aber, dass es keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine geben dürfe. Sie betonte, dass Frieden nur gemeinsam erreicht werden könne, und forderte den russischen Präsidenten auf, bereit zu sein, am Verhandlungstisch zu sitzen. Baerbock warnte vor Alleingängen und betonte, dass ein dauerhafter Frieden nur in Zusammenarbeit mit den USA als NATO-Partner erreicht werden könne. \Baerbock nahm an einer ersten Beratungsrunde der Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Paris teil. Das Thema der Runde lautete 'Stärkung der europäischen Sicherheit'. Später sollten auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha und dessen britischer Kollege David Lammy zur Runde dazustoßen. Die Runde sollte sich hauptsächlich mit der weiteren Unterstützung der Ukraine befassen. \Die Europäer betonen die Bedeutung der ukrainischen Entscheidungssouveränität und warnen vor unilateralen Entscheidungen. Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot sagte, 'es liege an den Ukrainern, die Parameter eines Friedensabkommens festzulegen'. Spanien und Polen bekräftigten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine. Baerbock nannte Gebietsfragen, Sicherheitsgarantien und die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft als Elemente einer Friedenssicherung. Doch der wichtigste Schritt sei, dass der russische Präsident bereit sei, zu verhandeln, um den Weg des Friedens gemeinsam zu beschreiten.





