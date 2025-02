Europäische Ultrarechte versammeln sich in Madrid

Unter dem Motto „Make Europe Great Again“ trafen sich Vertreter der europäischen Rechtspartei in Madrid. Die Euphorie nach Trumps Wahlsieg ist spürbar.

Sie fühlen sich so stark wie lange nicht mehr. „Es lebe Spanien“, hallt es an diesem Samstagvormittag mehrmals durch das in blaues Licht getauchte Auditorium des Marriott Hotels am Rande der spanischen Hauptstadt. Die Anwesenden antworten aus vollen Kehlen: „Qué viva!“ Lichtkegel tanzen an der Decke, im Hintergrund läuft Musik, die eher an einen pathetischen Blockbuster erinnert als an eine politische Veranstaltung.

Im Publikum werden die grünen Flaggen der spanischen Rechtspartei Vox geschwenkt. Die Moderatorin bedankt sich bei den Anwesenden dafür, an diesem „historischen Moment“ teilnehmen zu dürfen. Der spanische Parlamentsvorsitzende hat zum Gipfel geladen. Gekommen sind offiziellen Angaben zufolge 2000 Anhänger. Unter dem Motto „Make Europe Great Again“ hat sich die Führungsriege eines Teils der europäischen Ultrarechten versammelt. Der Amtsantritt von Trump gibt der europäischen Rechten Aufwind, das zeigt nicht nur das an den Slogan der Republikaner „Make America Great Again“ angelehnte Motto des Gipfels. Auch in den Reden, die vom euphorischen Publikum mit brachialen Salven Applaus honoriert werden, wird der Präsident der USA, der am 20. Januar seine zweite Amtszeit angetreten hat, immer wieder als Inspiration genannt.So betont Vox-Chef Santiago Abascal, der den Gipfel nach Madrid geholt hat und derzeit den Patrioten für Europa vorsitzt, Trump sei ein „Waffenbruder“, ein „Verbündeter im Kampf um das Gute, die Wahrheit, die Schönheit und die Freiheit“. Auch wenn die Medien Gegenteiliges behaupteten, gehorche seine Partei „niemandem im Ausland“. „Wir sind Patrioten und suchen weder einen Erlöser in einer fremden Nation noch einen Eroberer“, sagt Abascal weiter. „Die Welt ist im Begriff, sich zu verändern – und zwar zum Besseren. Europa ist im Begriff, sich zu verändern – und zwar zum Besseren. Und es kann noch viel besser werden.“ Die Drohung Trumps, Sonderzölle auf europäische und spanische Produkte zu erheben, spielt Abascal herunter, er schießt gegen „den grünen Pakt der EU“ und die „konfiskatorischen Steuern“, die für den „wirtschaftlichen Niedergang Europas“ verantwortlich seien. Gekommen sind auf seine Einladung hin praktisch alle Größen der Patrioten für Europa, die mit 86 Abgeordneten die drittgrößte Fraktion im EU-Parlament stellen. Besonders von der niederländischen Partei für die Freiheit, André Ventura von der portugiesischen Chega und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán werden mit tosendem Applaus empfangen. Diejenigen, die nicht in Madrid sein können – etwa Herbert Kickl von der österreichischen FPÖ –, wenden sich per Videogrußwort an die Gipfelteilnehmer. Auch die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado sowie der argentinische Präsident Javier Milei werden per Videobotschaft zugeschaltet. Die Euphorie, die die ersten Wochen der Trump-Administration auch bei Rechten diesseits des Atlantiks ausgelöst haben, ist an diesem Samstag deutlich spürbar. Orbán, der die Gruppe 2014 ins Leben gerufen hatte, erklärt, „der Triumph von Trump hat die Welt innerhalb nur weniger Wochen verändert“. „Noch vor kurzem haben sie über uns gesagt, wir gehörten der Vergangenheit an. Doch heute zeigt sich, wir sind die Zukunft.“ Le Pen, die von der Moderatorin als „künftige Präsidentin Frankreichs“ vorgestellt wird, diagnostiziert, die Welt befinde sich in einer „Phase der Beschleunigung“. An diese müsse sich Europa anpassen, der Wahlsieg Trumps müsse entsprechend als eine „Herausforderung der Macht“ verstanden werden. „Der alte Kontinent, der in Lethargie verfallen ist, muss erwachen und diese großartige Bewegung der Erneuerung, die sich nähert, begleiten.“Wilders erklärt, der Sieg Trumps sende eine „hoffnungsvolle Botschaft für alle, um diese dunkle und unheilvolle Epoche hinter uns zu lassen“. Für den estnischen ehemaligen Finanzminister Martin Helme bedeutet die Wahl Trumps einen „schweren Schlag für die Globalisten“, die jetzt „verwirrt, unorganisiert und verängstigt“ seien. Das, so Helme weiter, sei der Moment, um „unsere Länder und unsere Normalität zurückzuerobern“. „Jetzt ist der Moment gekommen, um Europa wieder großartig zu machen. Wir haben ein Gelegenheitsfenster.“ Vom heutigen Präsidenten der USA, erklärt der Portugiese Ventura, habe man gelernt: „Fight, fight, fight.“ Wogegen es zu bekämpfen gilt, darüber sind sich die Redner des MEGA-Gipfels einig, nur die Wortwahl variiert teilweise. So sprechen manche von „Klimakommunisten“, andere von „linken Faschisten“, wieder andere von „Trans-Freaks“ oder dem „woken Wahnsinn“. Die „globale Elite“ sei es, die die Identität der Nationalstaaten für eine „neue Weltordnung“ opfere – mit ihrer „grünen Besessenheit, den überhöhten Steuern und der unkontrollierten illegalen Einwanderung“. Passend zum Ort des Gipfels rufen gleich mehrere Redner zu einer neuen „Reconquista“ auf – ein Verweis auf die christliche Rückeroberung der iberischen Halbinsel von der islamischen Herrschaft durch die katholischen Könige, die 1492 mit der Einnahme von Granada ihren Abschluss fand.





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Europa Rechte Trump Gipfel Vox Orbán Le Pen Reconquista

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Europäische Börsen unter Druck: KI-Riesen KI-Aktien unter DruckDie europäischen Börsen stehen am Montag unter Abgabedruck, insbesondere die Technologiewerte. Die Fortschritte des chinesischen KI-Startups Deepseek und die damit verbundenen Fragen zur Rechenleistung für KI-Systeme belasten den Markt. Gleichzeitig gibt es positive Nachrichten für Ryanair und Universal Music Group nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

Weiterlesen »

Tiefe Gräben unter Trump-Anhängern: Der ultrarechte Scharfmacher Bannon will Musk „zu Fall bringen“Der Streit zwischen dem traditionellen und dem Big-Tech-Lager von Trumps MAGA-Bewegung geht in die nächste Runde. Erneut attackiert Bannon Musk mit scharfen Worten.

Weiterlesen »

Autoaktien unter Druck: US-Zollpläne belasten europäische HerstellerAutoaktien unter Druck: US-Zollpläne belasten europäische Hersteller

Weiterlesen »

Europäische Börsen unter Druck durch KI-DämpferEuropäische Aktienmärkte fallen am Montag unter Druck, getrieben von der steigenden Konkurrenz von Deepseek im Bereich KI. Die Technologie von Deepseek hinter den Modellen von OpenAI und Google zurück, stellt aber eine Herausforderung dar und wirft Fragen zur Rechenleistung für KI-Systeme auf. ASX-Schwergewichte wie ASML, Siemens und Infineon leiden unter den Entwicklungen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte positiv, doch die erneute Eintrübung der Geschäftserwartungen spiegelt die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit wider. Zudem belasten die PMI-Indizes aus China die europäischen Rohstoffwerte. Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank stehen im Verlauf der Woche an der Agenda.

Weiterlesen »

Europäische Aktienmärkte unter Druck durch Handelskrieg-AngstDie Angst vor einem globalen Handelskrieg hält die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag im Atem. Der DAX verliert 1,7 Prozent auf 21.359 Punkte, nachdem US-Präsident Trump Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China verhängt hat. Die Deutsche Bank erwartet, dass Zölle auf europäische Importe die europäische Wirtschaftsleistung um 0,5 bis 0,9 Prozent verringern könnten.

Weiterlesen »

Massives Verkaufssignal: Finger weg von dieser beliebten Aktie?Boeing-Aktie unter Druck nach schwachen Auslieferungszahlen für 2024; fällt unter 200-Tage-Linie, charttechnisches Verkaufssignal.

Weiterlesen »