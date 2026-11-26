Der Spanier de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden.Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU beim Gipfel in Brüssel, wie der französische Präsident Macron mitteilte. Die Entscheidung muss noch formal bestätigt werden.

Pablo Hernández de Cos soll neuer Chef der Europäischen Zentralbank werden Spaniens Ministerpräsident Sánchez gratulierte de Cos.

Er schrieb auf X, Spanien führe Europa. Die bisherige EZB-Präsidentin Lagarde gibt ihr Amt Anfang Februar kommenden Jahres vorzeitig auf. Den Berichten zufolge soll der deutsche Ökonom Brunnermeier ab Mai als neuer Chefvolkswirt ins EZB-Direktorium einziehen. Den Angaben zufolge fiel die Entscheidung unter den Staats- und Regierungschefs einstimmig.

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Der Niederländer Knot war der einzige Gegenkandidat. Im Sinne einer einstimmigen Entscheidung habe sich die niederländische Regierung dem Konsens angeschlossen, hie es aus den Diplomatenkreisen. Die Einstimmigkeit sei ein"wichtiges Signal an die Finanzmärkte", sagte ein Diplomat. Die Nominierungen sind noch nicht offiziell.