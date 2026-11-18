Der Bericht zeigt gravierende Mängel bei der Kontrolle von Ewigkeitschemikalien in der EU. Hohe Gesundheitskosten und unzureichende Grenzwerte in Lebensmitteln sind das Ergebnis.

Der Europäische Rechnungshof hat in einem aktuellen Bericht massive Versäumnisse bei der Regulierung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS, aufgedeckt. Die Prüfer bemängeln, dass die europäischen Behörden die Bewertung, Beschränkung und Kontrolle der rund 10.000 verschiedenen PFAS -Stoffe deutlich zu langsam vorantreiben. Für einen erheblichen Teil dieser Chemikalien fehlen den Aufsichtsbehörden noch die notwendigen wissenschaftlichen Daten, um Risiken fundiert einzuschätzen.

Gesundheitsrisiken und massive Kosten

Diese Ineffizienz hat schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung, da bestimmte PFAS krebserregend sein können, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und die Wirksamkeit von Impfungen durch eine Schwächung der Immunreaktion reduzieren. Die Substanzen gelangen über kontaminierte Lebensmittel, Trinkwasser und die Atemluft in den menschlichen Körper, wo sie sich aufgrund ihrer Langlebigkeit anreichern. Schätzungen zufolge verursachen diese gesundheitlichen Schäden jährlich direkte Gesundheitskosten in Höhe von 52 bis 84 Milliarden Euro in Europa.

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Kritische Grenzwerte in der Nahrung

Die Berechnungen des Rechnungshofs illustrieren die Problematik der aktuellen EU-Grenzwerte anhand konkreter Nahrungsmittel. Ein 70 Kilogramm schwerer Erwachsener dürfte pro Woche nur etwa drei Eier mit einem Gesamtgewicht von 181 Gramm essen, um die gesundheitlich vertretbare Wochenmenge an PFAS von 0,308 Mikrogramm nicht zu überschreiten. Bei Wildlachs oder Seebarsch liegt die erlaubte Menge bei gerade einmal 39 Gramm, bei Sardellen gar nur bei sieben Gramm und bei Rind- oder Schweinefleisch bei 237 Gramm.

Deutsche Werte unter dem Limit

In Deutschland lagen die gemessenen PFAS-Werte für Eier im Jahr 2024 im Durchschnitt bei 0,06 Mikrogramm pro Kilogramm, während Bio-Eier einen Mittelwert von 0,09 Mikrogramm pro Kilogramm aufwiesen. Damit befanden sich beide Warengruppen deutlich unter dem gesetzlichen Höchstgehalt von 1,7 Mikrogramm pro Kilogramm. Dennoch verdeutlicht die Rechnung, dass das bloße Einhalten der Grenzwerte nicht automatisch bedeutet, dass die Lebensmittel völlig ungefährlich sind, da die Grenzwerte selbst einen Kompromiss zwischen Gesundheitsschutz und der Sicherstellung der Lebensmittelversorgung darstellen.

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Unterschiedliche Kontrollen in den Mitgliedstaaten

Ein weiteres kritisches Manko ist die ungleiche Durchsetzung von Vorschriften innerhalb der Union. Der Bericht zeigt, dass jedes dritte EU-Land nicht gezielt kontrolliert, ob die bestehenden PFAS-Beschränkungen in der Praxis tatsächlich eingehalten werden. Diese Lücke in der Überwachung erschwert eine effektive Risikominimierung auf dem gesamten Binnenmarkt und ermöglicht es Schadstoffen, sich ungehindert in der Lieferkette auszubreiten.

Politische Initiativen und Lobbyismus

Deutschland hat sich gemeinsam mit vier weiteren Mitgliedstaaten aktiv für eine umfassende Beschränkung von PFAS eingesetzt und dabei mehr als 90.000 Untersuchungsergebnisse zu den Schadstoffen in Lebensmitteln vorgelegt. Trotz dieser fundierten Datenlage kämpft die Chemie-Lobby weiterhin gegen strengere Regulierungen an. Joëlle Elvinger, Mitglied des Rechnungshofs, betonte zwar, dass die schädlichen Auswirkungen nicht abbaubarer Chemikalien auf Mensch und Umwelt begrenzt werden könnten, forderte aber gleichzeitig nachdrücklichere Maßnahmen, um die drohenden Gesundheitsgefahren wirksam zu bekämpfen.