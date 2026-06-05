Europäischer Stoxx-Index könnte Verluste wieder wettmachen

Der europäische Stoxx-Index könnte seine Verluste gegenüber den US-Aktien seit Beginn des Krieges im März wieder wettmachen, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Der Index weist positive Trends auf und könnte weitere Kursgewinne erleben, wenn die Unterstützung hält.

In dieser Woche konzentrieren wir uns auf den europäischen Stoxx-Index, der in der Lage sein könnte, einen Teil der Verluste gegenüber den US-Aktien seit Beginn des Krieges im März wieder wettzumachen - insbesondere im AI-Sektor -, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird.

Im Stoxx-Index sind mehrere namhafte Unternehmen vertreten, darunter ASML, LVMH, SAP und TotalEnergies. Seit den Tiefständen im März dieses Jahres, die auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran und den anschließenden Anstieg der Energiepreise zurückzuführen waren, haben sich die weltweiten Aktienkurse erholt.

Obwohl die Straße von Hormuz seit drei Monaten faktisch geschlossen ist, bleiben die Anleger optimistisch, was die Lösung der Krise angeht, ermutigt durch Donald Trumps Posts in den sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass ein Friedensabkommen unmittelbar bevorsteht. In den USA wächst unterdessen der politische Druck im Kongress, ein Gesetz zur Verhinderung des Krieges zu verabschieden. Selbst nach der Wiedereröffnung der Meerenge wird es wahrscheinlich Monate dauern, bis sich die Handelswege für Energie und verwandte Güter normalisiert haben.

Es besteht auch die Gefahr, dass erneute Feindseligkeiten und Angriffe auf die Energieinfrastruktur die Finanzmärkte erschüttern könnten. Die Märkte neigen jedoch dazu, in die Zukunft zu blicken, so dass Anzeichen von Fortschritten bei den Friedensverhandlungen den Aktienmärkten, die am stärksten von Veränderungen bei der Ölversorgung und den Ölpreisen betroffen sind, wahrscheinlich Auftrieb verleihen werden.

Seit Beginn des Krieges haben sich die europäischen Aktien deutlich schlechter entwickelt als ihre US-Konkurrenten, wobei der EURO STOXX 50 leicht gefallen ist, während der S&P 500 und der NASDAQ in Landeswährung zwischen 10 und 20 Prozent zugelegt haben. Die USA sind wohl weniger anfällig für hohe Ölpreise, da sie ein Nettoexporteur sind.

Darüber hinaus haben die US-Aktienmärkte weiterhin vom Anstieg der Halbleiternachfrage infolge des Booms bei den KI-Investitionen profitiert. Zu den größten Gewichtungen im Euro Stoxx 50 gehören ASML, ein führender Lieferant von hochentwickelter Ausrüstung für große Chiphersteller, LVMH, ein Luxusgüterriese, TotalEnergies, ein Energiekonzern, und SAP, ein Gigant der Enterprise Resource Planning (ERP)-Softwarebranche. Trotz der schwachen Performance von Aktien von Unternehmen wie SAP und LVMH weist der Index derzeit positive Trends auf.

In der vergangenen Woche brach der STOXX 50 aus einer Phase der Kurskonsolidierung aus und stieg über sein vorheriges Drei-Monats-Hoch von etwa 6 060 - 6 070 Punkten. In den letzten Tagen scheint er jedoch diese Ausbruchsniveaus erneut zu testen. Wenn diese Niveaus halten, sind weitere Kursgewinne möglich, die bis zum Vorkriegsniveau von rund 6 200 reichen könnten. Umgekehrt besteht ein Abwärtspotenzial bis etwa 5 900, wenn die Unterstützung scheitert, z. B. bei einer ungünstigen Entwicklung im Nahen Osten





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