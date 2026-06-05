Europäisches Parlament setzt Google ab und führt Qwant als Standardsuchmaschine ein

Seit dem 4. Juni nutzt das Europäische Parlament in seinen Dienstrechnern Qwant anstelle von Google. Der Wechsel soll Datenhoheit stärken und ein Zeichen gegen digitale Abhängigkeit von US‑Technologiekonzernen setzen.

Das Europäische Parlament hat kürzlich einen bedeutenden Schritt unternommen, um seine digitale Unabhängigkeit von den großen US‑Technologiekonzernen zu stärken. Seit dem 4. Juni ist die bisher voreingestellte Standardsuchmaschine auf den Dienstrechnern der Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht mehr Google , sondern die französische Suchplattform Qwant .

Dieser Wechsel betrifft sämtliche Suchanfragen, die direkt über die Adressleiste der gängigen Browser Mozilla Firefox und Microsoft Edge eingegeben werden. Wer nun einen Begriff in die Zeile tippt, wird automatisch zu den Ergebnissen von Qwant weitergeleitet, ohne dass ein manueller Eingriff nötig wäre.



Qwant wirbt als eindeutig europäische Alternative zu den US‑Giganten und legt besonderen Wert darauf, keine Nutzerprofile zu erstellen und keinerlei personenbezogene Daten zu speichern.

Das Unternehmen betont, dass es die Suchanfragen ausschließlich zum Zwecke der Ergebnislieferung nutzt und keinerlei Werbezwecke verfolgt. Für die Beschäftigten des Parlaments bleibt die Option bestehen, die voreingestellte Suchmaschine nach eigenem Ermessen zu ändern, doch die neue Vorgabe sendet ein deutliches Signal an alle Beteiligten: Die digitale Infrastruktur der europäischen Institutionen soll künftig stärker auf heimische oder zumindest nicht‑amerikanische Anbieter ausgerichtet werden.



Der Schritt hat nicht nur technische, sondern vor allem politische Implikationen.

Suchanfragen in einer Behörde von solcher Bedeutung können Aufschlüsse über aktuelle Gesetzgebungsprojekte, politische Prioritäten und interne Arbeitsabläufe geben. Wenn diese Daten an Unternehmen außerhalb der EU weitergeleitet werden, besteht das Risiko, dass sensible Informationen in die Hände von Konkurrenten oder Regierungen außerhalb des europäischen Rechtsraums gelangen. Nach Angaben von Politico wurde die Entscheidung unter dem Hinweis getroffen, dass die unkontrollierte Weitergabe von Metadaten an US‑Konzernen ein strategisches Risiko darstellt.

Für Google selbst bedeutet der Wechsel vor allem einen symbolischen Rückschlag, denn trotz eines Marktanteils von rund 87,5 % in Europa im April 2026 - laut Messungen von StatCounter - verliert das Unternehmen in diesem Kontext an Prestige. Bing, das in Europa lediglich einen Anteil von 5,6 % halten kann, bleibt ebenfalls weit entfernt von einer ernsthaften Konkurrenz.

Der Wechsel zu Qwant demonstriert jedoch, dass das Europäische Parlament bereit ist, digitale Abhängigkeiten nicht nur theoretisch zu kritisieren, sondern praktisch im eigenen Haus umzusetzen. Die Maßnahme könnte als Vorbild für weitere EU‑Institutionen dienen, die ebenfalls darüber nachdenken, ihre IT‑Infrastruktur stärker zu europäisieren und damit langfristig die Souveränität des digitalen Raums zu festigen





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