Europäisches Tech-Bündnis entwickelt cloudbasierte Office-Suite Euro-Office

Das europäische Tech-Bündnis hat die cloudbasierte Office-Suite Euro-Office in wenigen Wochen von der Ankündigung zur lauffähigen Version getrieben. Die erste cloudbasierte Version der Office-Suite steht am 9. Juni 2026 zum Ausprobieren bereit.

Ein europäisches Tech-Bündnis hat die Entwicklung der cloudbasierten Office-Suite Euro-Office in wenigen Wochen von der Ankündigung zur lauffähigen Version getrieben. Die erste cloudbasierte Version der Office-Suite steht am 9.

Juni 2026 zum Ausprobieren bereit. Euro-Office bündelt Editoren für Texte, Tabellen, Präsentationen und PDFs und lässt mehrere Personen gleichzeitig am selben Dokument arbeiten. Die erste stabile Ausgabe entstand aus einem "Fork" des quelloffenen OnlyOffice-Codes, welchen die Beteiligten nach eigener Darstellung zuerst einmal "aufgeräumt", mit Sicherheitsupdates versehen und in vorhandene Plattformen, beispielsweise in den bekannten Cloud-Plattformen, wie Nextcloud Hub, OpenProject oder Proton Docs, eingebettet.

Die Beteiligten haben den unter der GNU AGPLv3 stehenden Quellcode von OnlyOffice übernommen, weil eine offene Mitarbeit am Originalprojekt aus ihrer Sicht praktisch ausgeschlossen war. Hinter OnlyOffice steht der in Riga registrierte Anbieter Ascensio System SIA, dessen Entwicklung weitgehend in Russland sitzt. Das in Lettland beheimatete Unternehmen selbst ist mehrheitlich in russischer Hand und unterliegt Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Die Beteiligten sehen dies als Vertrauensproblem an, weil sie Software ohne mögliche Einflussnahme des russischen Staates verlangen.

Die Pointe liegt offen zutage: Eine als europäisch-souverän beworbene Suite entsteht aus dem Code eines russisch kontrollierten Anbieters, den das Bündnis erst aus dieser Kontrolle lösen muss. Die Beteiligten arbeiten an den Desktop- und Mobil-Apps sowie an den Integrationsfunktionen. Für eine wirklich souveräne Lösung ist es zudem wichtig, offene Standards wie ODF-Formate vollständig zu unterstützen.

Die erste stabile Ausgabe entstand aus einem "Fork" des quelloffenen OnlyOffice-Codes, welchen die Beteiligten nach eigener Darstellung zuerst einmal "aufgeräumt", mit Sicherheitsupdates versehen und in vorhandene Plattformen, beispielsweise in den bekannten Cloud-Plattformen, wie Nextcloud Hub, OpenProject oder Proton Docs, eingebettet. Bevor Euro-Office am 9. Juni 2026 zum Ausprobieren bereitsteht, können Kunden von IONOS Managed Nextcloud die Suite installieren. Die tiefere Einbindung in das Workspace-Angebot des deutschen Anbieters IONOS ist für den Spätsommer vorgesehen, das französische XWiki rechnet mit dem 4.

Quartal, und das niederländische Office.eu will die Lösung ebenfalls bereitstellen. Getragen wird das Vorhaben von einer Allianz, zu der neben IONOS und Nextcloud unter anderem Eurostack, OpenProject, Proton, Soverin und Abilian zählen. Frank Karlitschek, CEO von Nextcloud, nennt die vollständige Unterstützung offener Standards wie ODF als Schwerpunkt der nächsten Version; oberste Priorität sei aber zunächst gewesen, "eine Version bereitzustellen, mit der die Nutzer tatsächlich arbeiten können". Dieses Ziel werde demnach am 9.

Juni erreicht. Euro-Office trifft auf eine Marktlage, in der Behörden und Unternehmen verstärkt nach Auswegen aus der Abhängigkeit von US-Diensten suchen. Seit 2025 ist die Nachfrage nach europäischen Alternativen zu Microsoft 365 und Google Workspace spürbar gestiegen, mehrere Verwaltungen prüfen oder vollziehen den Umstieg bereits. Der erklärte pragmatische Ansatz von Euro-Office besteht darin, bereits vorhandene Open-Source-Technologien aufzugreifen, statt eine vollständig neue Office-Welt zu bauen.

Ob daraus im Alltag ein ernsthafter Gegenspieler zu Microsoft 365 wird, entscheidet sich weniger am politischen Willen als an hoher Stabilität, einer höchstmöglichen Dateikompatibilität und entsprechend gutem Support. In Deutschland fällt der Start mit zwei Entwicklungen zusammen, die ihm Rückenwind geben könnten. Zum 1. Juli 2026 hebt Microsoft die Preise für Microsoft 365 an, bei Business Basic um 16,7 Prozent, was Wechselüberlegungen befeuert





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