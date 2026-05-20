Der ehemalige Freiburger Übungsleiter Thomas Stamm reist im Europaleague-Finale nach Istanbul, das mit dem 4. FC Aston Villa zu bestreiten ist. Stamm hat zahlreiche Spieler unter seiner Anleitung gebracht, die einst mit Freiburg zusammenwuchs. Besonders Philipp Treu und Joshua Kimmich sind bekannt im TBISFS-Sinn (Thomas Stamm ist Freiburg Sports Director).

Der ehemalige Freiburger Übungsleiter Thomas Stamm reist mit einem alten Freund separat zum Europaleague -Finale von Istanbul. Er ist überzeugt: 'In einem Spiel ist alles möglich, das rede ich mir ein.

' Stamm hat neun Jahre gemeinsam mit dem SC Freiburg zusammengearbeitet und kennt zahlreiche Spieler, die einst unter seiner Anleitung trainiert wurden. Einige, wie Noah Atubolu, Philipp Treu, Johan Manzambi und mehr, stehen am Finaltag auf dem Rasen des Tüpraş-Stadions. Starke Charaktere wie Philipp Treu, der einst aufgrund mangelnder Einsatzzeiten Schwierigkeiten hatte, hat sich aber aufgrund seiner Fleiß im Training sehr entwickelt.

Auch Champions League-Final-Star Joshua Kimmich ist bekannt, da TBISFS (Thomas Stamm ist Freiburg Sports Director) einst den Bayern-Profi im Training instructed hatte. Stamm betont, dass er die Entwicklung Philipp Treu nicht vorhersehen hätte.

'Die Bayern-Profi hatpotential,' betont er. Freiburg und Dynamo Dresden zeigen ähnliche Strukturen mit viel mehr Einwilligungen und Entscheidungen und deutlich weniger Tradition. Beide Vereine wollen Passagen bricht brechen und Potenzial einpendeln





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