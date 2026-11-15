Ex-Fußballprofi und Europameister 1996, Basler, rettete am Freitag auf der A63 bei Kirchheimbolanden das Leben eines 59-jährigen Unfallfahrers. Die Tat geschah nach einem medizinischen Notfall am Steuer.

Der 57-jährige Basler, der als Europameister von 1996 in den Sportmedien bekannt ist, hat am Freitagvormittag bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall auf der A63 in Rheinland-Pfalz lebensrettende Erste Hilfe geleistet. Er war auf der Fahrt zu einem Termin in Braunschweig Zeuge geworden, wie ein Fahrzeug die Fahrbahn verließ und nach mehreren hundert Metern in einem Graben zum Stillstand kam. Basler reagierte sofort und half gemeinsam mit dem Landrat Rainer Guth, den verunglückten 59-jährigen Fahrer aus dem brennenden Wagen zu befreien und seine Reanimation einzuleiten. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Detaillierter Ablauf des Unfalls und die Rettung

Basler berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass er im Rückspiegel sah, wie ein Auto mit hoher Geschwindigkeit mehrfach gegen die Mittelleitplanke prallte, bevor es hinter ihm auf die Fahrbahn zurückkehrte und schließlich von der Straße abkam. Als mutmaßliche Ursache für das Ereignis nannte ein Sprecher der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim einen medizinischen Notfall des 59-jährigen Lenkers. Der ex-Profispieler und spätere Trainer eilte zu dem qualmenden Fahrzeug und öffnete die Beifahrertür, um dem Hilflosen zu helfen.

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Zufällig war auch der parteilose Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth, als Ersthelfer vor Ort. Basler gab an, dass er Guth vor diesem Vorfall nicht kannte. Beide Männer zogen den nicht ansprechbaren Fahrer aus dem Auto und begannen umgehend mit der Reanimation. Die schnelle Aktion der Retter führte dazu, dass der Hubschrauber den Patient in ein nächstgelegenes Krankenhaus bringen konnte. Für den 57-Jährigen war es das erste Mal in seiner 40-jährigen Fahrerkarriere, dass er in einer solchen Notsituation eingreifen musste.

Reaktionen der Beteiligten und Polizeiangaben

Basler sagte, dass es ihn gewundert habe, dass viele andere Autos einfach weitergefahren seien. Er betonte, dass das Anhalten und Reagieren für jeden Autofahrer selbstverständlich sein sollte. Obwohl die Situation für ihn nicht angenehm war und er das Gesicht des Mannes noch vor Augen habe, sei es für ihn keine Frage gewesen zu helfen. Die Autobahnpolizei bestätigte, dass der 59-Jährige am Sonntagnachmittag überlebt habe, gab aber an, dass die genaue Unfallursache weiterhin ermittelt werde.

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Der Sprecher der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim teilte mit, dass der medizinische Notfall des Fahrers die wahrscheinliche Ursache für das drastische Manöver war. Es war für Basler ein einmaliges Erlebnis, das er als das erste Mal in seinen vier Jahrzehnten als Autofahrer bezeichnete. Er äußerte sein Bedauern darüber, dass nicht alle anderen Verkehrsteilnehmer reagiert hatten, und erklärte, dass er seine Tat nicht als außergewöhnlich, sondern als grundlegendes Pflichterachten betrachtete.

Aktueller Gesundheitszustand und Ermittlungsstand

Bisher ist nicht bekannt, wie es dem verunglückten Fahrer inzwischen gesundheitlich geht. Weder Basler noch die Polizei haben detaillierte Informationen über den aktuellen Zustand des 59-Jährigen veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei setzen ihre Untersuchungen fort, um den genauen Hergang des Vorfalls auf der A63 bei Kirchheimbolanden vollständig aufzuklären. Die Rettungskräfte und die参与的 Personen wurden für ihr schnelles Handeln gelobt.