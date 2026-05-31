Europarekord über 3000 m Hindernis: Athlet bricht Acht-Minuten-Schallmauer in Rabat

Beim Diamond-League-Meeting in Rabat hat ein Athlet einen neuen Europarekord über 3000 Meter Hindernis aufgestellt. Mit 7:57,80 Minuten durchbrach er als erster Europäer die Acht-Minuten-Grenze und unterbot den alten Rekord deutlich. Der Athlet plant nun weitere Rennen, um sich auf die EM vorzubereiten.

Beim Diamond-League-Meeting in Rabat , Marokko, hat der Athlet (29) einen neuen Europarekord über 3000 Meter Hindernis aufgestellt. Mit einer Zeit von 7:57,80 Minuten durchbrach er als erster Europäer die Acht-Minuten-Grenze und pulverisierte damit den bisherigen Rekord des Franzosen Mahiedine Mekhissi-Benabbad von 2013, der 8:00,09 Minuten benötigte.

Nur Olympiasieger Soufiane El Bakkali war in diesem Rennen schneller. Der Athlet beschreibt das Rennen als emotional und ähnlich zum Vorjahr, bei dem er sich zunächst eingerostet fühlte, dann aber immer besser in Schwung kam. Bereits im Vorjahr hatte er in Rabat die deutsche Bestmarke gebrochen. Das Publikum trug ihn durch das Rennen, und sein Ziel war stets der Europarekord.

Seine Vorbereitung umfasste einen starken 10.000-Meter-Lauf und intensive Trainingseinheiten. Um für die Europameisterschaften im August topfit zu sein, plant er weitere Starts über 5000 und 1500 Meter, um gezielt an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Der Athlet betont, dass der Winter ganz auf dieses Ziel ausgerichtet war und er keinen Trainingstag ausließ, weshalb der Erfolg ein besonderes Gefühl der Bestätigung ist





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