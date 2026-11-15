Europas Abhängigkeit von US-Satelliten: Starlink, OneWeb und Iris

Andreas Knopp warnt vor technologischer Abhängigkeit von US-Unternehmen wie SpaceX und AST SpaceMobile. Ohne massive Investitionen und koordinierte Initiativen bleibt Europa bei Satelliteninternet hinter Starlink zurück.

Der Streit um die Nutzung ziviler Satellitenkommunikation durch ukrainische Streitkräfte an der Front hat die europäische Debatte über technologische Souveränität neu entfacht. Der US-Technologieunternehmer Elon Musk beschuldigt die ukrainische Regierung, das zivile Starlink -Netzwerk für militärische Drohnenangriffe missbraucht zu haben. Dies stelle einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen dar. Gleichzeitig warnt Andreas Knopp, Professor an der Universität der Bundeswehr München, davor, dass Staaten und moderne Informationstechnologie zunehmend für politische Interessen instrumentalisiert werden. Europa müsse sich von dieser Abhängigkeit lösen, um seine Sicherheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Technologische Lücken in europäischen Satellitennetzwerken

Ein zentrales Problem besteht darin, dass die derzeit in Europa operierenden Satelliten ein völlig anderes Design aufweisen als das nordamerikanische Modell. Die meisten bestehenden europäischen Systeme sind nicht dafür ausgelegt, kleine, mobile Endgeräte zu bedienen, die beispielsweise für den Einsatz an Drohnen notwendig sind. Dies schränkt die taktische Flexibilität erheblich ein und hebt den Unterschied zur hochmobilen Infrastruktur auf.

Also read Nach Internet-Drosselung: US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine

Vergleichbare Ansätze wie das britische OneWeb-Netzwerk ähneln der Architektur von Starlink grundsätzlich. Das Unternehmen betreibt circa 600 Minisatelliten in zwölf Umlaufbahnen in einer Höhe von rund 1200 Kilometern. Allerdings ist OneWeb nicht ansatzweise so leistungsfähig wie der US-Konkurrent. Der entscheidende Faktor ist die schiere Anzahl der Satelliten: Starlink nutzt aktuell rund 11.200 Satelliten. Die Formel ist dabei einfach - je mehr Satelliten ein Netzwerk besitzt, desto mehr Nutzer können zeitgleich auf das System zugreifen.

Europäische Initiativen wie Iris und nationale Programme

Die Europäische Union plant mit dem Projekt Iris eine eigene Antwort auf die Dominanz von Starlink. Das Programm soll eine hochsichere, verschlüsselte Kommunikationsinfrastruktur für staatliche Institutionen, Verteidigungskräfte und kritische Infrastrukturen bereitstellen. Zusätzlich zielt Iris darauf ab, schnelles Breitbandinternet in Regionen ohne Netzanbindung zu etablieren. Nach aktuellen Planungen soll die Architektur aus 348 Satelliten bestehen, wobei die ersten Starts auf europäischen Trägerraketen für das Jahr 2029 vorgesehen sind.

Advertisement

Die vollständige Inbetriebnahme des Iris-Netzwerks ist ab dem Jahr 2030 geplant. Parallel dazu existieren nationale Programme in Deutschland, Italien und Frankreich, die ähnliche Ziele verfolgen. Experten wie Andreas Knopp bewerten die technischen Designs dieser Projekte zwar als grundsätzlich in Ordnung, sehen jedoch massive zeitliche Verzögerungen. Es wird lange dauern, bis die Akteure mehrere Hundert oder sogar Tausend Satelliten in die Umlaufbahn geschickt haben.

Wachsende Risiken und Frequenzstreit um das 2-Gigahertz-Band

Die Abhängigkeit von US-amerikanischer Infrastruktur könnte sich auf den klassischen Mobilfunk ausweiten. Zukünftig sollen Satelliten nicht nur spezielle Empfangsterminals versorgen, sondern auch handelsübliche Smartphones direkt mit dem Internet verbinden. Neben Starlink arbeiten weitere US-Unternehmen wie AST SpaceMobile und Lynk Global an diesen sogenannten Direct-to-Device-Technologien. Das Problem aus europäischer Sicht bleibt, dass die entscheidenden Satellitentechnologien erneut überwiegend aus den USA stammen.

Damit droht Europa bei der nächsten Entwicklungsstufe des Mobilfunks in eine neue technologische Abhängigkeit zu geraten. Selbst wenn europäische Netzbetreiber ihre eigenen terrestrischen Netze betreiben, könnten sie bei der satellitengestützten Versorgung ihrer Kunden auf amerikanische Infrastruktur angewiesen sein. Hinzu kommt ein politischer Streit um die dafür benötigten Funkfrequenzen. Die EU muss neu entscheiden, wer das europaweit harmonisierte 2-Gigahertz-Band für mobile Satellitendienste künftig nutzen darf.

Die bisherigen Nutzungsrechte für dieses Frequenzband laufen im Jahr 2027 aus. Die Entscheidung ist daher nicht nur eine technische, sondern eine hochgradig sicherheitspolitische Frage. Wer die Satelliten und die Frequenzzugänge kontrolliert, könnte künfig erheblichen Einfluss auf die zivile Kommunikation in Europa gewinnen. Andreas Knopp plädiert daher dringend für eine gemeinsame europäische Strategie zur Frequenzvergabe und Technologieentwicklung.

Advertisement

Herausforderungen bei Finanzierung und industrieller Struktur

Die größten Hindernisse für europäische Unternehmen sehen Experten in der finanziellen Mammutaufgabe und der fragmentierten europäischen Industrie. Firmen benötigen eine leistungsfähige Logistik, die Fähigkeit zur Serienfertigung von Satelliten sowie ausreichend Raketen für den Transport ins All. Ohne diese Infrastruktur ist eine schnelle Skalierung unmöglich.

Ein wesentliches Problem besteht darin, dass Europa zu spät auf die richtige Technologie gesetzt hat, nämlich auf Launch-Kapazitäten. Der Mangel an eigenen Startkapazitäten und Raketen bremst den Aufbau eigenständiger Netze erheblich. Damit Europa seine Satellitentechnologien schneller aufbauen kann, müssen Staaten und Unternehmen ihre Aufgaben deutlich besser aufteilen. Nur durch eine koordinierte Anstrengung und massive Investitionen könnte die aktuelle Lücke zu den US-Konzernen geschlossen werden, ansonsten bleibt die Souveränität im Weltraum fragil.