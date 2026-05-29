Europas grösster Nationalpark in den Karpaten - Vision, Widerstand und Ökotourismus

Das deutsch österreichische Biologenpaar treibt den Plan für einen riesigen Nationalpark im Făgăraș-Gebirge voran, doch lokale Bewohner fürchten Einkommensverluste und Konfrontationen mit Wildtieren. Die Stiftung setzt nun auf kontrollierten Ökotourismus, um Naturschutz und regionale Wirtschaft zu verbinden.

In den rumänischen Karpaten geht es um mehr als atemberaubende Landschaften: Im Făgăraș-Gebirge soll Europas grösster Nationalpark entstehen, eingebettet in eines der letzten weitläufigen Urwaldgebiete des Kontinents.

Das Vorhaben wird von dem deutsch österreichischen Biologenpaar Barbara und Christoph Promberger getragen, die mit ihrer Stiftung Conservation Carpathia seit Jahren daran arbeiten, die Natur zu bewahren, zerstörte Flächen zu renaturieren und bedrohten Tierarten neue Lebensräume zu bieten. Bisher hat die Stiftung mehr als 28000 Hektar Wald und Wiesen erworben und nach eigenen Angaben viereinhalb Millionen Bäume gepflanzt.

Die Karpaten bilden das grösste zusammenhängende Waldgebiet Europas, doch sie sind stark gefährdet: fast jede Stunde verschwindet Waldfläche im Ausmass von fünf fußballfeldern, und lediglich dreieinhalb Prozent des ursprünglichen Urwaldes gelten noch als unberührt. Die Organisation versucht, diese Entwicklung umzukehren, indem sie in den Südkarpaten wieder Biber und nahezu ausgestorbene Wisente ansiedelt. Wildkameras erfassen dabei Braunbären Wölfe Luchse und weitere Arten, die einst das Ökosystem prägten. Das Projekt stößt jedoch auf erhebliche Widerstände in der Region.

Viele Bewohner leben von Holzgewinnung sowie traditioneller Land- und Forstwirtschaft und fürchten, dass strengere Naturschutzauflagen{ } ihre Existenz bedrohen könnten. Zusätzlich sorgt die Sorge um vermehrte Wildtiere in der Nähe von Höfen und Herden für Spannungen. Es kursieren gezielt falsche Informationen: So soll ein Pfarrer Dorfbewohnern eingeredet haben, ausgewilderte Biber würden Hühner fressen, obwohl Biber tatsächlich Pflanzenfresser sind.

Besucher tragen ebenfalls zu Schäden bei, vor allem entlang der beliebten Transfăgărășan-Hochstraße, wo Bären durch Fütterung und Müllabfälle an Menschen gewöhnt sind und ihre Scheu verlieren. In einem bekannten Vorfall versuchte ein Tourist,nähe zu einem Bären zu kommen und ihn zu füttern; die Behörden schossen anschließend das Tier ab, um weitere Gefahren abzuwenden. Um den Konflikt zu entschärfen und gleichzeitig finanzielle Perspektiven für die Einheimischen zu schaffen, setzt die Stiftung auf kontrollierten Ökotourismus.

Das Reiseprojekt Travel Carpathia organisiert geführte Wanderungen Unterkünfte und den Verkauf regionaler Produkte, sodass Naturschutz und lokale Wirtschaft Hand in Hand gehen können. Ziel ist es, den Bewohnern Einkommensmöglichkeiten zu bieten, die nicht von der Ausbeutung des Waldes abhängen, und gleichzeitig die Akzeptanz des Nationalparkvorhabens zu erhöhen. Ob Europas grösster Nationalpark in den Karpaten realisiert werden kann, hängt letztlich davon ab, ob es gelingt, die ökologischen Ziele mit den sozialen Bedürfnissen der Region zu verbinden





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