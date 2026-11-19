Timothy Garton Ash analysiert am 26. November Europas Handlungsfähigkeit angesichts der USA, Chinas und Russlands. Kritische Fragen zu Frieden und Sicherheit in Berlin.

Die geopolitischen Spannungen um die Ukraine erreichen einen neuen Höhepunkt, während wichtige Akteure ihre Positionen verschärfen. Die USA, China und Russland verfolgen ihre Interessen mit großem Nachdruck und verhandeln dabei häufig ohne die direkte Einbindung Europas. Diese Entwicklung stellt die Frage in den Raum, wie viel Einfluss die Europäische Union wirklich hat, wenn andere Mächte gleichzeitig über die Zukunft der Ukraine und die europäische Sicherheit entscheiden.

Finanzielle Uneinigkeit hemmt Europa

Die mangelnde Geschlossenheit der Europäischen Union zeigt sich besonders deutlich im Bereich der Ukraine-Hilfe. Selbst bei der Finanzierung weiterer Hilfen fehlt es in der EU an Einigkeit. Das breite Spektrum an Interessen und Überzeugungen innerhalb des Kontinents erschwert es, eine einheitliche Linie zu verfolgen. Diese interne Zerrissenheit steht im starken Kontrast zu den entschlossenen Aktionen der globalen Supermächte.

Also read Europas Plan gegen Infantino: Warum Philippe Diallo mehr sein könnte als eine Notlösung

Timothy Garton Ash und sein neues Werk

Der Oxford-Professor Timothy Garton Ash beleuchtet diese Probleme in seinem neuen Buch "Europa in 7 1/2 Kapiteln". Er beschreibt darin potenzielle Stärken des Kontinents, stellt aber auch die entscheidende Frage, wie daraus politische Handlungsfähigkeit werden kann. Die Diskussionen konzentrieren sich darauf, wie viel militärische und wirtschaftliche Eigenständigkeit Europa benötigt, um in einer von Machtpolitik geprägten Welt bestehen zu können.

Debatte über demokratische Prinzipien

Zusätzlich zu den materiellen Fragen wirft Garton Ash die Frage auf, ob der Kontinent seine demokratischen Prinzipien bewahren kann. Die Herausforderung besteht darin, sich in einer Welt zu behaupten, die zunehmend von realistischer Politik und nicht von idealistischen Werten geleitet wird. Die Fähigkeit Europas, seine Werte zu verteidigen, wird als zentraler Faktor für seine langfristige Relevanz angesehen.

Advertisement

Veranstaltung am 26. November in Berlin

Um diese komplexen Themen zu erörtern, laden die Organisatoren herzlich zu einer Diskussion ein. Am Donnerstag, dem 26. November, trifft Timothy Garton Ash im Rahmen eines Zwischenfrage-Talks auf das Publikum. Der Oxford-Professor wird dabei mit verschiedenen Experten sprechen, um die Lage aus unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle Europas im globalen Kontext.

Zukünftige Schritte und Erwartungen

Die bevorstehende Debatte in Berlin verspricht, tiefgehende Einblicke in die strategischen Überlegungen zu geben. Es geht nicht nur um aktuelle Kriegshandlungen, sondern um die fundamentale Frage der europäischen Identität und Stärke. Die Teilnehmer hoffen auf klare Antworten zu den Fragen der militärischen Abschreckung und der wirtschaftlichen Resilienz. Die Veranstaltung dient als wichtige Plattform, um die Zukunftsszenarien für Europa zu diskutieren.