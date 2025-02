Europas Schwäche: Trump hat die Macht

Die Münchner Sicherheitskonferenz zeigte die zunehmende Abhängigkeit Europas von den USA und die neue Machtposition von Donald Trump. JD Vance's aggressive Rede und Trumps Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sorgen für Besorgnis. Selenskyj mahnt Europa zur Eigenverantwortung und zum Aufbau einer eigenen Armee. Die Lektion der Konferenz: Die Weltordnung hat sich gewandelt, Gewissheiten der Vergangenheit existieren nicht mehr.

Die Lehre aus der Sicherheitskonferenz: Trump hat Europa in der Hand und Gewissheiten der Vergangenheit gelten nicht mehr. Nun rächen sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre. Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz steht die künftige Sicherheit in Europa auf der Agenda. Am Samstag lag der Fokus auf dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine , der in die Geschichte eingehen wird. Die Nachkriegsordnung hat die Trump-Regierung zertrümmert.

Seit dem Zweiten Weltkrieg garantierten die USA die Sicherheit in Europa. Das gilt nicht mehr. Gerade jetzt, da russische Truppen in der Ukraine stehen, ist Europa in Gefahr. Europa hat schon immer mit den USA gehadert. Aber zum Schluss galt, was einmal der große britische Premierminister Winston Churchill gesagt hat: 'Amerikaner tun am Ende immer das Richtige. Nachdem sie vorher alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben.' Diese Wahrheit ist Geschichte. Jetzt gibt es nur den einen - Trumps - Weg. Die Trump-Regierung sieht sich als Systemzerstörer, nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Die MAGA-Bewegung hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Institutionen zu schleifen. US-Präsident Donald Trump hat während der Münchner Sicherheitskonferenz mit JD Vance eine aufsehenerregende Rede gehalten. Selenskyj macht Druck auf Europa. Welches Signal das sendet, diskutieren unsere Korrespondenten. Vance rechnet in seiner Rede mit den Europäern ab. Nicht Russland und China seien die Gefahr, sondern das mangelnde Demokratieverständnis der Europäer. Dort werde die Meinungsfreiheit zensiert. In weniger als einer halben Stunde schredderte er die jahrzehntelange Wertegemeinschaft mit Europa. Im Saal saß die politische und wirtschaftliche Elite und schüttelte sich fassungslos. Wie kleine Schüler belehrte Vance, der dem Fake-News Präsidenten Trump dient, Europa in Sachen Demokratie. Sein eigentliches Publikum waren aber nicht die Anwesenden im Saal, sie dienten nur als Kulisse für die Wutrede. Sein eigentliches Publikum waren die Trump-Anhänger in Amerika, der Mann im Weißen Haus und sein Handlanger Elon Musk. Trumps Lob: eine 'very brilliant speech'. Dass sich die ganze europäische Elite aufregte, erhöhte nur die Freunde bei Vance. Treffer versenkt. Ihr Schmerz ist seine Lust. Nach dem Auftritt von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz fordern Bundeskanzler Scholz sowie auch Merz und Habeck von den USA, sich aus dem deutschen Wahlkampf rauszuhalten. Die USA wollen die europäischen Länder spalten, um ihre Interessen zu wahren. Deshalb traf sich Vance mit AfD-Chefin Alice Weidel. Die Rechtspopulisten in der EU sind die Verbündeten der Trump Bewegung.Die Gegenrede zu Vance hielt ausgerechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sind schicksalshafte Tage für sein Land. Trump und Kremlchef Wladimir Putin reden hinter seinem Rücken miteinander. Nächste Woche treffen sich Amerikaner mit Russen in Saudi-Arabien, um über den Frieden in der Ukraine zu sprechen. Selenskyj ist da nur eine Figur, auf einem großen Schachbrett, die die Autokraten herumschieben. Er hat erkannt, dass Trump ihn schnell fallen lässt. Umso mehr hofft er auf die Europäer. Seine Botschaft auf der Sicherheitskonferenz ein einziger Hilferuf: Europa müsse sich um seine eigene Sicherheit selbst kümmern. Es brauche dringend eine eigene Armee. Nicht nur um die Ukraine zu schützen, sondern um sich selbst zu schützen.Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich nach seinem Gespräch mit den USA für eine europäische Armee ausgesprochen. ZDF-Korrespondent Ulf Röller spricht von einem Hilferuf. Seit Jahren diskutieren die Europäer darüber. Aber sie produzierten nur viele Worte, statt Waffen. Es war angenehmer, die sicherheitspolitischen Interessen Europas nach Amerika auszulagern. Jetzt steht Brüssel nackt da. Jetzt ist Europa schwach und abhängig von Trump, von dem man weiß, dass er Schwache beißt und nicht beschützt.Die Welt sortiert sich neu. Brüssel hat bisher keinen Platz am Verhandlungstisch. Dazu passt, dass die Amerikaner den Europäern einen Fragenkatalog geschickt haben sollen: Was sie denn mitbringen würden, wenn sie bei Verhandlungen dabei sein dürften? Wie sehe eine europäische Friedenstruppe in der Ukraine aus? Am Montag wird es einen Sondergipfel einiger EU-Regierungschefs in Paris geben. Eine Antwort muss her. Vielleicht eine europäische Armee? Die Versäumnisse der letzten Jahre rächen sich bitter. Ohne die Amis wird es schwer. Trump hat Europa in der Hand. Ob er am Ende doch das Richtige tut, darauf sollte sich niemand mehr verlassen. Die Gewissheiten der Vergangenheit gelten nicht mehr. Das ist die Lehre dieser Sicherheitskonferenz





Europäische Sicherheit Donald Trump Russland Ukraine JD Vance Wladimir Putin Selenskyj Wertesystem Europäische Armee

