Europas Starlink-Abhängigkeit: Experten warnen vor technologischer Lücke zu USA

Experte Andreas Knopp warnt vor europäischer Abhängigkeit von US-Satelliten. Starlink dominiert, Iris2 kommt erst 2030. Kritik an fehlender Startkapazität und Frequenzkonflikt.

Die Debatte über die Nutzung von Starlink -Verbindungen in der Ukraine verschärft die Sorge um die digitale Souveränität Europas. Der Konflikt zwischen Elon Musks Unternehmen und der ukrainischen Regierung wegen möglicher militärischer Nutzung zivilen Internets hat ein strukturelles Problem offengelegt. Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München erklärt, dass Staaten und Unternehmen moderne Informationstechnologie zunehmend für politische Interessen missbrauchen. Europa müsse sich von dieser US-Abhängigkeit unabhängig machen.

Aktueller Status der Satellitennetzwerke

Die Faktenlage zeigt eine klare Überlegenheit der US-amerikanischen Infrastruktur. Starlink betreibt derzeit rund 11.200 Minisatelliten, die in zwölf Umlaufbahnen in einer Höhe von etwa 1200 Kilometern kreisen. Dieser dichte Schwarm ermöglicht eine hohe Datenrate und gleichzeitig viele Nutzeranschlüsse. Im Vergleich dazu besitzt OneWeb, ein weiterer wichtiger Akteur, nur circa 600 Minisatelliten. Auch wenn der Aufbau von OneWeb Starlink ähnelt, ist das System bei Weitem nicht so leistungsfähig.

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Die Ursache liegt in der schieren Anzahl der Satelliten und deren Umlaufbahnen. Weniger Satelliten bedeuten weniger Kapazität für gleichzeitige Zugriffe. Europäische Satelliten haben zudem ein anderes Design. Sie sind nicht dafür ausgelegt, kleine Terminals zu bedienen, wie sie beispielsweise für militärische Drohnen notwendig sind. Diese technische Diskrepanz führt dazu, dass Europa in absehbarer Zukunft kein vergleichbar starkes Netzwerk bereitstellen kann.

Planungen für Iris2 und nationale Programme

Als Antwort auf die US-Dominanz hat die Europäische Union das Satellitennetzwerk Iris2 geplant. Dieses soll eine hochsichere, verschlüsselte Kommunikationsinfrastruktur für staatliche Institutionen, Verteidigungskräfte und kritische Infrastrukturen bereitstellen. Parallel soll schnelles Breitbandinternet in Regionen ohne Netzanbindung geschaffen werden. Die Architektur umfasst aktuell 348 Satelliten.

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Die Zeitpläne für die Realisierung lassen jedoch viel Spielraum. Die ersten Starts auf europäischen Trägerraketen sind erst für 2029 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme des Systems soll ab 2030 erfolgen. Andreas Knopp bewertet diese Pläne skeptisch. Er hält es für eine Illusion, dass Europa beim aktuellen Tempo in einigen Jahren unabhängig von US-Netzwerken sein wird.

Nationale Programme in Deutschland, Italien und Frankreich teilen das gleiche Schicksal. Zwar sind die Designs der Projekte technisch okay, aber es wird lange dauern, bis die Akteure mehrere Hundert oder sogar Tausend Satelliten ins All geschickt haben. Die schiere Nutzeranzahl mit kleinen Terminals und hoher Datenrate wird Europa noch viele Jahre brauchen, um zu versorgen. Einige europäische Unternehmen könnten lediglich geostationäre Kommunikation abdecken, was aber keine Alternative zum Low-Earth-Orbit-Netzwerk von Starlink ist.

Herausforderungen im Mobilfunk und bei Frequenzen

Die Abhängigkeit droht sich auf den klassischen Mobilfunk auszuweiten. Satelliten sollen künftig nicht nur spezielle Empfangsterminals versorgen, sondern handelsübliche Smartphones direkt mit dem Internet verbinden. Neben Starlink arbeiten Unternehmen wie AST SpaceMobile und Lynk Global an dieser Technologie. Das Problem aus europäischer Sicht ist, dass die entscheidenden Satellitentechnologien erneut überwiegend aus den USA kommen.

Andreas Knopp befürchtet, dass Europa auch bei der nächsten Entwicklungsstufe des Mobilfunks in eine technologische Abhängigkeit gerät. Selbst wenn europäische Netzbetreiber ihre eigenen Mobilfunknetze betreiben, könnten sie bei der satellitengestützten Versorgung auf amerikanische Infrastruktur angewiesen sein. Zudem muss die EU neu entscheiden, wer das europaweit harmonisierte 2-Gigahertz-Band für mobile Satellitendienste künftig nutzen darf. Die bisherigen Nutzungsrechte laufen 2027 aus.

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Diese Entscheidung ist nicht nur technisch, sondern auch sicherheitspolitisch relevant. Wer die Satelliten und die Frequenzzugänge kontrolliert, könnte erheblichen Einfluss auf die zivile Kommunikation in Europa gewinnen. Knopp plädiert daher für ein gemeinsames Vorgehen der europäischen Staaten, um diese Souveränität zu wahren.

Finanzielle Hürden und fehlende Startkapazitäten

Die größten Herausforderungen für europäische Unternehmen liegen in der finanziellen Mammutaufgabe und der fragmentierten europäischen Industrie. Firmen benötigen eine leistungsfähige Logistik, eine Serienfertigung von Satelliten und ausreichend Raketen für den Transport ins All. Andreas Knopp sieht ein wesentliches Problem darin, dass Europa zu spät auf die richtige Technologie gesetzt hat. Konkret fehlt es an Launch-Kapazitäten.

Eine ausreichende Anzahl an Raketen ist notwendig, um den benötigten Satellitenschwarm zeitnah zu platzieren. Ohne diese Infrastruktur bleibt der Aufbau europäischer Netzwerke ein langsames Unterfangen. Die Kombination aus hohen Kosten, technologischer Rückständigkeit bei der Terminalgröße und fehlenden Startmöglichkeiten macht die Unabhängigkeit in diesem Bereich zu einem langfristigen Projekt. Bis eine echte Alternative zu Starlink existiert, wird die Abhängigkeit von US-Technologie bestehen bleiben.