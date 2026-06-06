Die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte in der Fußball-Welt

In Europa s Top-Ligen steht das Sommer- Transfer fenster bevor. Der frühere Bundesligatrainer Pellegrino Matarazzo hat mit Real Sociedad San Sebastian die Copa del Rey gewonnen. Torhüter Alex Remiro steht jedoch vor einem Abgang.

Auch Alex Meret von der SSC Neapel soll demnach Kandidat sein, die Süditaliener sollen angeblich ein Tauschangebot für Remiro angeboten haben. Der Stürmer Marcus Rashford soll dauerhaft verpflichtet werden, doch für ihr erstes Angebot kassierte Barcelona eine Absage. Laut "Daily Mail" bot Barça lediglich 15 Millionen Euro Ablöse. In Manchester dürfte das kaum ernst genommen worden sein - vor allem mit Blick auf die Konditionen, die beide Vereine beim Leihdeal vereinbart hatten.

Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass Manchester hohe Zugeständnisse an Barcelona machen wird. Bereits die ursprünglich veranschlagten 30 Millionen Euro galten den Verantwortlichen als zu niedrig, wie englische Medien berichten.

Zudem ist öffentlich bekannt, dass Barcelona für Anthony Gordon eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro an Newcastle United bezahlt haben soll. Daher dürfte United nicht dazu bereit sein, ihren Spieler für eine Mini-Ablöse abzugehen. Der spanische Meister FC Barcelona muss in diesem Sommer den Abgang von Top-Torjäger Robert Lewandowski kompensieren. Dafür soll sich Trainer Julian Flick wohl auf den Argentinier Alvarez als Lewandowski-Nachfolger festlegen.

Alvarez soll von der Idee eines Wechsels zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets zurückhaltend äußerte. Der deutsche Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Zeit beim FC Girona formal wieder zum FC Barcelona zurückgekehrt. Am Status, dass der Keeper nicht mehr gefragt ist, hat sich jedoch nichts geändert. Nun geht aus einem Bericht von "Voetbal international" hervor, dass Ajax Amsterdam Interesse an ter Stegen haben könnte.

Die heuerten zuletzt Trainer Michel an, der zuvor in Girona aktiv war und ter Stegen daher kennt. Dafür wären laut "Sport Bild" jedoch erhebliche Gehaltseinbußen seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028. Der niederländische Innenverteidiger Nathan Aké soll sich mit dem FC Real Madrid einigen, nachdem er in dieser Saison bereits 33 Spiele für die Königlichen absolviert hat.

Der Franzose Dayot Upamecano soll sich mit dem FC Bayern München einigen, nachdem er in dieser Saison bereits 36 Spiele für die Münchner gemacht hat. Der englische Innenverteidiger Harry Maguire soll sich mit dem FC Manchester United einigen, nachdem er in dieser Saison bereits 32 Spiele für die Red Devils gemacht hat. Der niederländische Stürmer Memphis Depay soll sich mit dem FC Barcelona einigen, nachdem er in dieser Saison bereits 35 Spiele für die Katalanen gemacht hat.

Der englische Stürmer Marcus Rashford soll sich mit dem FC Manchester United einigen, nachdem er in dieser Saison bereits 33 Spiele für die Red Devils gemacht hat





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