Europas Top-Ligen: Sommer-Transferfenster geöffnet

Casemiro wird wohl Mitspieler von Lionel Messi. Früher Rivalen, bald Teamkollegen? Casemiro gehört zu den Topstars der Weltmeisterschaft, die im Sommer ablösefrei zu haben sind.

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geöffnet. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Casemiro wird wohl Mitspieler von Lionel Messi. Früher Rivalen, bald Teamkollegen? Casemiro gehört zu den Topstars der Weltmeisterschaft, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. Laut Fabrizio Romano soll es den Brasilianer, der jahrelang beispielsweise bei Real Madrid gespielt hat, bereits mit dem Beckham-Team vollständig geeinigt haben.

Lediglich die Unterschrift und die Bekanntgabe würden fehlen. Somit darf sich Inter Miami über einen Routinier mehr im Kader freuen. Mit Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba und Rodrigo De Paul hat Miami bereits mehrere Legenden in den eigenen Reihen. Mit Casemiro würde ein fünffacher Champions-League-Sieger dazukommen. Marc Cucurella ist ab sofort ein





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