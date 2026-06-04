Europas Top-Ligen: Sommer-Transferfenster und Gerüchte

In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster bevor. Es gibt zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster bevor. Es gibt zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Der deutsche Nationalkeeper ter Stegen könnte nach Ajax Amsterdam wechseln. Laut Berichten wäre jedoch ein Gehaltseinbruch seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028. Insider Fabrizio Romano behauptet, dass der erste Top-Transfer für die neue Saison abgeschlossen ist.

Der Madrilener Verein zieht angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Demnach seien nur noch Formalien zwischen Spieler und Klub zu erledigen. Der Innenverteidiger Ibrahima Konate wird den Verein demnach in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Der Franzose soll sich mit einem europäischen Top-Verein einig sein.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Franzose eine mündliche Einigung mit Real Madrid erzielt. Der Linksverteidiger Marc Cucurella soll nach der erfolglosen 2025/2026-Saison Chelsea verlassen. Der Hauptstadt-Klub würde einen möglichen Abgang auch nicht blockieren wollen, solange der Preis stimme. Der FC Barcelona hat ein 100-Millionen-Euro-Angebot für Julián Álvarez losgeschickt.

Der Transfer-Insider Fabrizio Romano hatte dies bereits am Freitag berichtet, doch Atletico Madrid dementierte diese Aussage





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