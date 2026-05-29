Europas Top-Ligen vor dem Sommer-Transferfenster: Karim Benzema, Jose Mourinho und weitere Stars im Fokus

Europas Top-Ligen stehen vor dem Sommer-Transferfenster, und es gibt zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster bevor und es gibt zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Karim Benzema ist bei Real Madrid eine Klublegende, aber im Falle eines Comebacks würde er nicht mehr als Stürmer auflaufen, sondern eine neue Rolle im Verein übernehmen. Der Franzose steht noch bis 2027 bei Al-Hilal in Saudi-Arabiens unter Vertrag. Transfer-Insider José Félix Díaz erklärte, dass Benzema anschließend sein Comeback in Madrid geben könnte. Für den Angreifer steht im Sommer 2026 ein sportlicher Neuanfang auf dem Plan.

Die Hammers haben für Füllkrug trotz Vertrages bis 2028 in der Championship wohl keine Verwendung und Milan die Kaufoption nach der enttäuschenden Saison inklusive verpasster Champions-League-Qualifikation nicht gezogen. Wie nun aber Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, könnte Füllkrug auch in der kommenden Saison in der Serie A spielen. Aufsteiger Venedig soll Interesse am früheren Bremer und Dortmunder haben. Jose Mourinho wird auch weiterhin als Top-Kandidat für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid gehandelt.

Mit den Königlichen gesprochen habe er aber noch nicht, beteuerte der Portugiese bei der Pressekonferenz seines Klubs. Er hatte keinerlei Kontakt zu Real Madrid, weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner anderen wichtigen Person des Vereins, erklärte The Special One. Über seine Zukunft nach der laufenden Saison habe er sich noch keine Gedanken gemacht, meinte der 63-Jährige. Gleichzeitig bestätigte Mourinho, ein Angebot von Benfica erhalten zu haben, was er zunächst abgelehnt habe.

Erst am Sonntag nach dem Spiel in Estoril wolle er sich mit seiner Zukunft befassen. Diese Aussage nähern die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid. Wie die spanische Zeitung As berichtet, gibt es in Mourinhos derzeitigem Vertrag eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlauben würde, den Klub für drei Millionen Euro zu verlassen. Diese Frist läuft demnach bis zum 26.

Mai. Erst zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel müsste sich Mourinho entscheiden. Bei Real Madrid war zuletzt die Kabinen-Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni das große Thema. Nun berichtet die spanische Zeitung As, dass möglicherweise Paris Saint-Germain aus dieser Situation Kapital schlagen könnte.

Demnach hat der französische Meister schon Kontakt zum Uruguayer Valverde aufgenommen, um auszuloten, ob eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer 2026 möglich sei. Öffnet sich diese Tür, soll PSG wohl bereit sein, zuzuschlagen, und den Strategen der Madrilenen nach Paris lotsen wollen.

Allerdings wäre ein Transfer wohl durchaus kostspielig, denn Valverdes Vertrag läuft noch bis Sommer 2029. Im Bericht ist von einer möglichen Ablösesumme von 100 bis 120 Millionen Euro die Rede. Im Rennen um den Flügelspieler soll offenbar ein Klub vorne liegen, den wohl nur die wenigsten in der Pole Position vermutet hätten. Wie das türkische Magazin A Spor berichtet, soll Fenerbahce Istanbul intensiv an einem Deal mit dem 33-Jährigen arbeiten.

Demnach hätten bereits Gespräche mit dem Umfeld des Ägypters stattgefunden. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro stehe im Raum, heißt es weiter. Salah wechselte 2017 für rund 42 Millionen Euro von der AS Rom zu den Reds und prägte unter Trainer Jürgen Klopp die Geschichte des Vereins. Er wurde 2022 für 160 Millionen Euro an Liverpool verkauft.

Benjamin Pavard mit seinen 30 Jahren steht noch im besten Fußballer-Alter. Dennoch befindet sich der Ex-Bayern-Star aktuell auf dem absteigenden Ast. Der Abwehr-Allrounder steht wohl vor seinem nächsten Umzug. Laut einem Bericht der Sport Bild hat sich der Ligue-1-Klub dagegen entschieden, die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen.

Pavard wird folgerichtig zunächst zu Inter Mailand zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Die Entscheidung von Marseille dürfte allerdings auch finanzielle Gründe haben. Der Tabellen-Sechste hat die anvisierte Qualifikation für die Champions League verpasst. Der Abwehrspieler hat in der laufenden Saison 36 Partien für Marseille absolviert.

Ob er bei Inter eine Zukunft hat, ist derweil ungewiss. Nach seinem Abschied von den Bayern im Sommer 2023 war Pavard zwar zunächst meist Stammspieler, wurde aber auch von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Insgesamt absolvierte er für Inter 70 Pflichtspiele. Bei der WM wird sich für Pavard wohl kaum eine Bühne bieten, zumal er seit eineinhalb Jahren kein Länderspiel mehr für die Bleus absolvieren durfte





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