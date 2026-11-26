Eine kriminelle Organisation soll mindestens 120 Millionen Euro gewaschen haben. Darüber hinaus wird der Bande Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen. In zwölf Ländern gehen Ermittler in dieser Woche erfolgreich gegen die illegalen Machenschaften vor.

Eine kriminelle Organisation soll mindestens 120 Millionen Euro gewaschen haben. Darüber hinaus wird der Bande Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen. In zwölf Ländern gehen Ermittler in dieser Woche erfolgreich gegen die illegalen Machenschaften vor.

Ermittler von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften mehrerer Länder haben am Mittwoch einen europaweiten Schlag gegen die organisierte Finanzkriminalität ausgeführt: Bei mehr als 300 Durchsuchungen in zwölf Ländern wurden 21 Verdächtige festgenommen und zahlreiche Dokumente, Datenträger sowie große Mengen Bargeld, Schmuck und Luxusautos sichergestellt, teilte das an der Aktion beteiligte Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt mit. Mit rund 100 Durchsuchungen war Nordrhein-Westfalen ein Schwerpunkt der Aktion.

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Hinzu kommen Einsätze in Deutschlands Nachbarländern Belgien, Niederlande und Frankreich sowie in Italien, Estland und mehreren osteuropäischen Ländern. Mehr als 3000 Beamte waren im Einsatz, hieß es weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die verhafteten Beschuldigten Mitglieder einer kriminellen Organisation sein, die über ein Betrugssystem mindestens 120 Millionen Euro gewaschen haben soll. Dazu seien mindestens 22 Scheinfirmen in Deutschland betrieben worden, die Rechnungen über Dienstleistungen ausstellten, die nie erbracht worden sind.