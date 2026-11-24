Der VfL Gummersbach befindet sich nach einem Sieg gegen Logrono auf Playoff-Kurs in der European League.

Der VfL Gummersbach befindet sich nach einem Sieg gegen Logrono auf Playoff-Kurs in der European League. Die Oberbergischen setzten sich am Dienstag nach dem 34:30 im Hinspiel auch im Rückspiel gegen den spanischen Klub durch, diesmal wesentlich deutlicher und in eigener Halle mit 42:26 .

Überragende Akteure beim VfL waren Miro Schluroff mit zehn Toren und Torhüter Bertram Obling, der Logrono mit starken Paraden verzweifeln ließ. Weil RK Pelister im Parallelspiel einen 34:27-Erfolg gegen GKZ Wybrzeze feiern konnte, sind die Gummersbacher vor dem abschließenden Spieltag trotz Tabellenführung in der Gruppe G noch nicht sicher für die Playoffs qualifiziert. Am letzten Spieltag am 1. Dezember muss dafür gegen Wybrzeze noch mindestens ein Punkt her.

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Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit zahlreichen Treffern auf beiden Seiten konnte sich der VfL nach einer Viertelstunde erstmals absetzen 11:9 . Die Oberbergischen waren jetzt im Flow und legten nach. Vier Minuten später stand es bereits 14:10.

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Diesen Vorsprung hielt Gummersbach in der Folgezeit souverän. Acht verschiedene VfL-Spieler hatten sich zum Ende der ersten Hälfte auf der Torschützenliste eingetragen, angeführt von Miro Schluroff, der auf sechs Treffer in der ersten halben Stunde kam. Mit einer 20:17-Führung für Gummersbach ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel ließ der VfL von Beginn an keine Zweifal daran aufkommen, wer an diesem Abend als Sieger aus der Halle gehen sollte.

Sukzessiv bauten die Gummersbacher ihre Führung aus, machten es beim 32:22 durch Schluroff erstmals zweistellig . Neben der hohen Effektivität im Angriff überzeugte hinten Torhüter Bertram Obling, der die Hälfte der Würfe auf sein Tor parieren konnte. In der Schlussphase konnte sich der VfL-Keeper sogar noch selbst mit einem Treffer ins leere Tor der Gäste belohnen.