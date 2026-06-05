European Top-Klubs Bid for Nathaniel Brown, Ex-Eintracht Star

Nürnbergs own Nathaniel Brown, a former German international, has attracted the interest of several European top clubs, including Bayern Munich, Arsenal, and Real Madrid. Eintracht Frankfurt's boss, Markus Krösche, has set a transfer fee of 60 to 65 million euros for Brown, who has already generated 5.5 million euros in transfer fees and bonuses.

Wie schon vor Monaten zu erwarten war, hat sich um Nürnbergs Eigengewächs und WM-Fahrer Nathaniel "Nene" Brown (22) ein Wettbieten der europäischen Top-Klubs entwickelt. Neben Bayern München, mit dem der gebürtige Amberger schon eine mündliche Einigung erzielt haben soll, sind auch Arsenal London und Real Madrid am Linksverteidiger dran.

Auch deswegen hat Eintracht-Boss Markus Krösche (45) eine Ablöseforderung von 60 bis 65 Millionen Euro für den Jungnationalspieler ausgerufen. Sehr zur Freude seines Ex-Vereins! Denn sollte Brown zum Rekordmeister oder doch noch ins Ausland wechseln, klingeln auch in Franken weiter die Kassen. Schon jetzt hat Nürnberg nach BILD-Informationen am Verkauf des Oberpfälzers über 5,5 Millionen Euro an fester Ablöse (3,5 Mio.

Euro) und späteren Boni (u.a. Einsatzprämien, Champions-League-Quali und Nationalmannschafts-Nominierungen) verdient. Doch damit nicht genug: Nürnbergs Ex-Sportdirektor Olaf Rebbe (48/jetzt Sportgeschäftsführer bei Holstein Kiel) soll im Dezember 2023 auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent in den Transfervertrag hineinverhandelt haben. Heißt: Sollte Frankfurt am Ende tatsächlich eine Ablöse von gut 60 Millionen Euro erzielen, dürften die Franken (abzüglich der bereits geleisteten Transferzahlungen) noch einmal über vier Millionen Euro Nachschlag erwarten.

Kein Wunder also, dass FCN-Boss Joti Chatzialexiou (50) auch mit Blick auf mögliche Transfer-Boni jüngst sagte: "Wir haben da Gott sei dank noch ein paar Eisen im Feuer!

". Zu diesen Eisen zählt auch Browns langjähriger Kumpel und Mannschaftskollege Can Uzun (20). Laut türkischen Medien hat Galatasaray Istanbul für den Ex-Nürnberger eine Ablöse von gut 40 Millionen Euro geboten. Aber auch bei Uzun soll Krösche auf mindestens 60 Millionen Euro Ablöse pochen. Hier wäre Nürnberg dann am Nettotransfergewinn mit 10 Prozent beteiligt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nathaniel Brown European Top-Klubs Bayern Munich Arsenal Real Madrid Eintracht Frankfurt Transfer Fee Bonuses Net Transfer Profit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Von der U16 unbekannt bis zum Weltmeister-Kader: Die bemerkenswerte Karriere des Nathaniel BrownDer 22-jährige Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt steht im deutschen WM-Kader und wird von Top-Klubs wie Real Madrid und Arsenal umworben. Seine Karriere begann jedoch beim 1. FC Nürnberg, wo er in der U16 nicht unumstritten war und kurz vor dem Aus stand. Erst ein Positionswechsel auf Linksverteidiger brachte den Durchbruch.

Read more »

Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der SaisonNathaniel Brown ist von den Fans von Eintracht Frankfurt zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei der WM kann er sich noch mehr in den Fokus spielen.

Read more »

FC Bayern will sich mit Nathaniel Brown verstärkenDer FC Bayern will den Frankfurter Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) noch in diesem Sommer verpflichten. Brown befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft im WM-Vorbereitungs-Camp in Chicago. Am Donnerstag-Nachmittag saß er in einer digitalen Pressekonferenz des DFB und wurde dabei auch zu den Gerüchten rund um den FC Bayern befragt.

Read more »

'Werde ich nicht kommentieren': Eintracht-Profi Nathaniel Brown schweigt zu Bayern-SpekulationenNathaniel Brown soll sich mit dem FC Bayern über einen Sommerwechsel einig sein. Für die Eintracht versteckt sich im Schlechten auch einiges Gutes. Selbst schweigt der Verteidiger (noch) zum Thema.

Read more »