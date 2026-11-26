Ermittler aus elf Ländern haben Krypto-Zahlungen an illegale IPTV-Dienste verfolgt. 57 Dienste wurden gestört, über 26 Millionen Euro zurückverfolgt.

Ermittler aus elf Ländern haben bei einer von Europol koordinierten Aktion die Geldflüsse illegaler IPTV -Dienste verfolgt und dabei 57 Piraterie -Angebote beeinträchtigt. Über 26 Millionen Euro in Kryptowährung en konnten sie den Diensten bislang zuordnen, die Auswertung läuft noch..

Die fünftägige Operation fand vom 16. bis 20. November im Hauptquartier der spanischen Nationalpolizei in Sevilla statt. Beteiligt waren 30 Polizisten aus Belgien, Bulgarien, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien und den USA. Dazu kamen das EU-Amt für geistiges Eigentum , Interpol, die Anti-Piraterie-Allianz AAPA, die Krypto-Börsen Binance und Coinbase sowie der Blockchain-Analysedienst Chainalysis.

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Zusätzlich identifizierten die Ermittler 321 Webseiten, die urheberrechtlich geschützte Inhalte illegal anbieten. Zusammen kommen sie laut Europol auf über 7,3 Millionen Besuche pro Jahr. Die Polizeibehörde beschreibt die Aktion als Kurswechsel: Statt nur illegale Streaming-Angebote abzuschalten, nehmen die Ermittler zunehmend die Finanzstrukturen dahinter ins Visier. Das Abschalten eines Dienstes halte die Kriminellen dahinter nicht unbedingt auf, argumentiert Europol.