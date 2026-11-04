Europol-Juwelenraub: Fahndung nach Ninoslava Jovic und Komplizen

Europol fahndet mit hoher Dringlichkeit nach der serbischen Suspekten Ninoslava Jovic sowie vier weiteren Männern wegen des Diebstahls von Schmuck im Wert von 40 Millionen Euro auf der TEFAF 2022.

Die Europäische Behörde für Justiz und Innenpolitik ( Europol) hat die internationale Fahndung nach einer verdächtigen Frau intensiviert, die im Zusammenhang mit einem spektakulären Juwelenraub steht. Im Mittelpunkt der aktuellen Suche steht Ninoslava Jovic, eine 41-jährige blonde Staatsbürgerin Serbiens, die als wesentliche Helferin bei dem Überfall gilt. Die Behörden stufen den Fall als dringlich ein und veröffentlichen aktuelle Fotos sowie detaillierte Beschreibungen, um Zeugen zur Meldung von Hinweisen zu bewegen.

Spektakulärer Einbruch auf der Kunstmesse TEFAF

Der zugrunde liegende Straftatkomplex ereignete sich am 28. Juni 2022 während der Durchführung der renommierten Kunstmesse TEFAF. Zu diesem Zeitpunkt drangen vier männliche Täter in den Verkaufsstand eines Juweliers ein, um dort Beute zu machen. Das Quartett operierte dabei taktisch geschickt und nutzte Methoden, die stilistisch an die britische Erfolgsserie "In Two Minutes" erinnerten, was auf eine professionelle Planung hindeutet. Die Angreifer zertrümmerten die gesicherten Vitrinen mit bewaffnetem Einsatz und räumten die Auslagen innerhalb kürzester Zeit vollständig.

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Der materielle Schaden beläuft sich auf einen geschätzten Wert von rund 40 Millionen Euro, wobei es sich ausschließlich um hochwertigen Schmuck handelte. Bei der Flucht vom Tatort setzten die Banditen auf schnelle Fortbewegungsmittel, indem sie Elektroscooter nutzten, um den Ort des Geschehens unverzüglich zu verlassen. Zum Glück gab es bei diesem Vorfall keine menschlichen Verletzungen, da niemand durch die Gewaltanwendung oder den Einbruch persönlich zu Schaden kam. Die Effizienz des Raubzugs hat die Ermittlungsbehörden weltweit alarmiert und zu einer koordinierten Reaktion geführt.

Profil der gesuchten Verdächtigen und Belohnungen

Ninoslava Jovic wird von den Ermittlern als zentrale Figur in der Logistik oder Vorbereitung des Verbrechens identifiziert. Europol veröffentlichte auf ihrer offiziellen Plattform eine Beschreibung der gesuchten Person, die unter anderem braune Augen sowie spezifische Tätowierungen aufweist. Zu den markanten Merkmalen zählen eine Rose und Buchstaben auf den Unterarmen, die bei einer Identifizierung helfen sollen. Die Behörden gehen davon aus, dass sich Jovic hauptsächlich im Gebiet Serbiens aufhält, was die geografische Fokussierung der Fahndungsmaßnahmen erklärt.

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Um die Ergreifung der Hauptverdächtigen voranzutreiben, hat Europol eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die direkt zur Festnahme führen. Neben Jovic werden auch vier weitere Männer gesucht, die alle als serbische Staatsbürger identifiziert wurden. Es handelt sich hierbei um Aleksandar Stojiljkovic, der 50 Jahre alt ist, sowie Aleksandar Cenic, ebenfalls 50 Jahre alt. Des Weiteren stehen Dusko Dimitrjevic, ebenfalls 50 Jahre alt, und Bratislav Stojanovic, 41 Jahre alt, unter dringendem Verdacht.

Auch für diese vier männlichen Komplizen wurde jeweils eine Belohnung von 20.000 Euro ausgeschrieben. Sie befinden sich auf der sogenannten "Most Wanted"-Liste der europäischen Polizeibehörde. Die Ermittler warnen ausdrücklich davor, dass diese Männer als bewaffnet und gefährlich eingestuft werden. Zudem besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass sie unter falschen Namen reisen und das Land verlassen haben könnten, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden erschwert.

Zusammenhang mit dem Netzwerk Pink Panthers

Ermittler vermuten einen engen organisatorischen Zusammenhang zwischen dieser Bande und dem berüchtigten internationalen Juwelendieb-Netzwerk "Pink Panthers". Dieses Netzwerk ist primär in Serbien und Montenegro verankert und für eine Reihe hochkarätiger Diebstähle verantwortlich. Die Taktik des schnellen Eindringens und der sofortigen Flucht entspricht genau den bekannten Mustern dieser Gruppe, die bereits in verschiedenen Ländern aktiv war.

Die historische Aktivität der "Pink Panthers" erstreckt sich über mehrere Kontinente und zeigt ein Muster wiederkehrender spektakulärer Eingriffe. Vorfälle dieser Art wurden unter anderem in Israel, in Hongkong sowie dieses Jahr in Botswana im Süden Afrikas dokumentiert. Diese globale Reichweite unterstreicht die Notwendigkeit der aktuellen Europol-Fahndung, da die Gefahr besteht, dass die Täter erneut zuschlagen oder ihre Spuren verwischen. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Wachsamkeit und jede noch so kleine Information, die zur Lösung dieses Falls beitragen kann.