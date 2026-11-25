Bei der globalen Europol-Operation OPSON sicherten Behörden in 57 Ländern gefälschte Lebensmittel im Wert von über 79 Millionen Euro. Mehr als 79 Festnahmen und der Bruch von 18 kriminellen Strukturen markieren einen Meilenstein im Verbraucherschutz.

Europol hat gemeinsam mit Partnern in 57 Ländern die groß angelegte "Operation OPSON" abgeschlossen, die systematisch den Betrug mit Lebensmitteln und Getränken aufdeckte. Ermittler sicherten dabei 526.328 gefälschte Artikel, 227.800 Liter verfälschte Getränke sowie 1,65 Millionen Kilo minderwertige Lebensmittel. Der geschätzte Gesamtwert der beschlagnahmten Ware überstieg 79 Millionen Euro. Neben der Zerschlagung von 18 kriminellen Gruppen wurden 79 Personen festgenommen, was einen erheblichen Schlag gegen die organisierte Lebensmittelpiraterie darstellt.

Umfang und Mechanismus der illegalen Fälschungen

Die sechsmonatige Operation deckte ein breites Spektrum an illegalen Praktiken auf, die oft mit massiven Hygieneverstößen einhergingen. Fleisch, Fleischprodukte, Alkohol sowie Obst und Gemüse gehörten zu den am häufigsten gefälschten Warengruppen. Die Betrüger setzten auch bei Ölen, Meeresfrüchten und tierischen Futtermitteln auf Täuschung. Abgelaufene Produkte wurden neu verpackt, um sie wieder in den Verkehr zu bringen. Zudem wurden illegale Nahrungsergänzungsmittel verkauft, die undeclared pharmazeutische Wirkstoffe enthielten. Diese Methoden gefährdeten nicht nur die Qualität, sondern vor allem die Gesundheit der Verbraucher erheblich.

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Regionale Schwerpunkte und konkrete Fallbeispiele

Belgien und Italien waren betroffen, als Ermittler gravierende Mängel bei der Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung im Pferdefleischsektor aufdeckten. Pferde wurden illegal zurück in die Nahrungskette geschleust. Dabei wurden gefälschte Pässe, wiederverwendete Mikrochips und Rückstände verbotener Tierarzneimittel wie Phenylbutazon gefunden. In Bulgarien stellten Inspektoren bei der Fleischproduktion fest, dass rohes und verarbeitetes Fleisch gemeinsam und ohne ordnungsgemäße Kennzeichnung gelagert wurde, was schwerste Hygieneprobleme anzeigt.

In Portugal wurde billiges Pflanzenöl als hochwertiges natives Olivenöl verkauft, wobei die Ware teilweise über soziale Medien vertrieben wurde. Die Behörden sicherten 10.000 Liter falsch gekennzeichnetes Pflanzenöl, 340 Liter nicht registrierten Likörwein, rund 200.000 Euro Bargeld sowie vier Schusswaffen samt Munition. Drei Personen wurden angeklagt. In der Türkei beschlagnahmten die Behörden 4150 Liter gefälschtes Olivenöl sowie 970.000 verpackte Lebensmittel im Wert von rund 750.000 Euro, die abgelaufen oder falsch gekennzeichnet waren.

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Auf anderen Kontinenten zeigten die Ermittlungen ähnliche Muster. Brasilien sicherte 90 Tonnen verfälschte Waren, darunter 48 Tonnen Zucker und 42 Tonnen Sojabohnen, deren Rohstoffe teilweise durch andere Substanzen ersetzt wurden. In England und Italien wurden gepanschter Wein und Prosecco im Wert von fast 600.000 Euro beschlagnahmt. Die Operation erreichte auch Kanada mit verfälschtem Honig, Ecuador mit gefälschten alkoholischen Getränken und Moldau mit abgelaufenen Milchprodukten.

Auswirkungen auf Märkte und zukünftige Schritte

Die Ergebnisse der Operation OPSON unterstreichen die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Lebensmittelfälschung. Die beschlagnahmten Mengen und der finanzielle Schaden zeigen, dass organisierte Kriminalität einen lukrativen Markt bedient, der auf die Gesundheit und das Vertrauen der Verbraucher setzt. Die festgenommenen Täter und zerschlagenen Gruppen zeigen, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Lage sind, komplexe kriminelle Netzwerke wirksam zu bekämpfen.

Für die Verbraucher bedeutet dies eine erhöhte Wachsamkeit und strengere Kontrollen in der Lieferkette. Die Sicherstellung von fast 80 Millionen Euro an Warenwert ist ein positives Signal für den Schutz der legitimen Wirtschaft und die Sicherheit der Lebensmittelpalette. Europol und die beteiligten Partnerbehörden werden die Überwachung und die Zusammenarbeit weiter intensivieren, um neuen Formen der Fälschung präventiv entgegenzuwirken.