Polizeieinsatz in Sevilla gegen illegale Streaming-Anbieter. Europol identifiziert 321 Websites und verfolgt 26 Millionen Euro Krypto-Zahlungen.

Europol hat in Sevilla eine bedeutende internationale Polizeiaktion zur Bekämpfung illegaler Streaming-Dienste durchgeführt. Die Maßnahme zielte darauf ab, ein vernetztes System zu zerschlagen, das Film- und Serieninhalte ohne Lizenz vertreibt. Dabei wurden gezielte Störungen der Dienste sowie die Verfolgung von Zahlungen in Millionenhöhe realisiert.

Tatsachen und Koordinierung der Aktion in Sevilla

Die operative Einheit fand in der spanischen Stadt Sevilla statt und erstreckte sich über die Zeit vom 16. bis 20. November. An der Ermittlungsarbeit beteiligten sich rund 40 Ermittler insgesamt. Davon kamen 30 Polizeibeamte aus elf verschiedenen Ländern hinzu. Die gesamte Operation wurde von Europol koordiniert und geleitet.

Also read Dead to Rights: Nanjing-Massaker-Streaming auf Amazon Prime

Durch die Intervention konnten die Behörden 321 Websites identifizieren, die urheberrechtlich geschützte Inhalte verbreiteten. Diese illegalen Seiten verzeichnen zusammen mehr als 7,3 Millionen Besucher pro Jahr. Die Ermittlungen gegen die Betreiber laufen weiter, wie Europol bestätigte.

Ermittlung von Kryptowährungstransaktionen

Im Zuge der Ermittlungen verfolgten die Beamten Krypto-Transaktionen im Wert von mehr als 26 Millionen Euro. Die Zahlungen flossen über mehrere verschiedene Blockchain-Netzwerke. Die detaillierte Auswertung der Finanzströme befindet sich noch in der Bearbeitung.

Advertisement

Advertisement

Für die Verfolgung der digitalen Geldflüsse kamen Binance und Coinbase als Unterstützung. Auch das Analyse-Unternehmen Chainalysis half dabei, digitale Geldbörsen und deren Inhaber miteinander zu verknüpfen. Kryptowährungen ermöglichen zwar schnelle Zahlungen über Ländergrenzen hinweg.

Vollständig anonym sind diese Transaktionen jedoch nicht. Beim Eröffnen eines Kontos oder beim Umtausch in normale Währungen erfassen Kryptobörsen Angaben zu ihren Kunden. Diese Daten ermöglichen es den Ermittlern, die Spuren der illegalen Geschäfte nachzuvollziehen.

Umfang des illegalen Marktes in Europa

Nach Angaben der Audiovisual Anti-Piracy Alliance nutzen rund 60 Millionen Menschen in Europa illegale Streaming-Dienste. Gegen eine geringe Monatsgebühr erhalten die Nutzer Zugriff auf zahlreiche Pay-TV-Sender und Premium-Inhalte. Dies verdeutlicht das große Volumen des schwarzen Marktes.

Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm. Die Verluste für legale Anbieter werden auf 4,83 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Diese Summe betrifft insbesondere die Produktion und Lizenzierung hochwertiger Inhalte.

Advertisement

Advertisement

Zusätzlich entgehen den Staaten 1,08 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Diese Zahlen zeigen die gravierenden Folgen für die öffentliche Kasse und die Medienwirtschaft. Die gezielte Verfolgung dieser Finanzströme durch Europol ist ein wesentlicher Schritt, um dem illegalen Streaming entgegenzuwirken und die Rechtmäßigkeit des digitalen Marktes zu wahren.